Nejdražší alkoholický drink ve vesmíru. Japonci chtějí vyrábět saké na Měsíci

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 3 hodinami
Na oběžné dráze se chystá první pokus o výrobu saké mimo Zemi. Ačkoli to zní jako marketingový vtípek, japonská vesmírná agentura JAXA ve spolupráci se společnostmi Mitsubishi Heavy Industries a Dassai to myslí vážně. Projektem Dassai Moon chtějí dokázat, že by se tradiční japonský nápoj mohl jednou připravovat třeba i na povrchu Měsíce.
Japonci se chystají připravit první saké ve vesmíru. Do budoucna by ho chtěli vyrábět i na Měsíci.
Japonci se chystají připravit první saké ve vesmíru. Do budoucna by ho chtěli vyrábět i na Měsíci. | Foto: Profimedia.cz

"Pokud se lidské osídlení Měsíce stane realitou ve 40. letech 21. století, věříme, že alkoholický nápoj se stane nedílnou součástí každodenního života a dodá barvu dlouhodobému zážitku z Měsíce," píše se na stránkách společnosti Dassai. "Ne každý, kdo se vydá na Měsíc, bude stoickým průzkumníkem. Mnozí si budou chtít odpočinout a usmívat se u dobrého drinku - stejně jako lidé na Zemi. Proto se chceme již nyní začít připravovat na vaření saké na Měsíci," dodává prezident a generální ředitel Dassai Kazuhiro Sakurai.

První pokusy proběhnou na ISS

Zásadním milníkem v projektu Dassai Moon se má stát první zkušební fermentace ve vesmíru, která proběhne v japonském experimentálním modulu Kibo na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Testy se uskuteční v simulovaném prostředí měsíční gravitace, která je přibližně šestkrát nižší než ta zemská. Vyvstává tak otázka, co to s kvasinkami udělá. Samotná výroba saké je totiž složitý a extrémně citlivý proces, vyžaduje přesnou teplotu, tlak a řízené kvašení. A tuto rovnováhu by měsíční gravitace mohla narušit.

Vesmírné saké za 110 milionů jenů

Suroviny pro výrobu saké, tedy rýži, koji, sušené kvasnice a vodu, by už v průběhu následujících několika dnů měla i s varným zařízením vynést do vesmíru nová bezpilotní nákladní loď HTV-X. Jakmile vše dorazí do modulu Kibo na ISS, vypukne samotný experiment. Kvasicí jednotka bude simulovat měsíční gravitaci, aby vědci a technologové věděli, jak se v tomto prostředí kvasinky chovají a jak se mění průběh fermentace.

Experiment potrvá asi dva týdny, poté se fermentovaná saké "kaše" zmrazí a začátkem příštího roku se vrátí zpátky na Zem. Tady se rozmrazí a polovina z ní poslouží k vědeckým analýzám, zatímco druhá se vylisuje na 100mililitrové saké, které půjde do prodeje za závratných 110 milionů jenů, tedy zhruba 15 milionů korun. Veškerý výtěžek z prodeje bude věnován na podporu budoucích iniciativ v oblasti rozvoje vesmíru v Japonsku.

Dassai, jedna z nejznámějších značek prémiového saké, tak spojí tisícileté japonské řemeslo s nejmodernějšími vesmírnými technologiemi. "V budoucnu si představujeme, že k vaření DASSAI přímo na měsíčním povrchu použijeme rýži a vodu, o které se věří, že se na Měsíci nachází," uvádí se dál na stránkách. Firma se ostatně ambiciózních plánů nebojí, už loni představila vizi výroby saké na Měsíci do roku 2050. Mise na ISS je prvním krokem k jejímu naplnění.

