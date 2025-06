Do rekonstrukce vložil kus sebe. Hajan jako splněný sen a "Chalupa roku 2024"

Když Radim Filgas v roce 2021 zahájil rekonstrukci staré valašské chalupy, bylo mu 28 let. Venku vládl covid a uvnitř domu panovala tma, vlhkost a pachuť času. Katastrofální stav budovy ho však neodradil. Když spatřil překládaný strop a původní pec, bylo mu jasné, že z chalupy musí vytvořit snové místo. Stavba navazuje na okolní krásy. A to nejen přírody, ale i chaty, kterou v dětství navštěvoval.

"Začal jsem si uvědomovat, že prostředí, ve kterém žijeme, a osoby, se kterými se setkáváme, mají obrovský vliv na nás samotné," říká Radim Filgas. Právě z této myšlenky se zrodil jeden z nejpozoruhodnějších českých rekonstrukčních počinů posledních let - chalupa Hajan z roku 1780.

Radim pochází z Valašských Příkaz a k přírodě cítí silnou vazbu již od útlého věku. I proto se zamiloval do okolí Lužné u Vsetína, kde se "Hajan" nachází.

Naproti dnes již slavnému rekreačnímu ubytování však stojí stavba, která Radimovi přirostla k srdci jako první - chata, kam jako malý jezdíval. "V rodině jí odjakživa říkají Komora," doplňuje.

Po letech se začal na toto místo vracet, vnímat okolí a domky v krajině. "V té době jsem začal přemýšlet, že by bylo fajn, kdyby se sousední chalupa někdy koupila," říká.

A jeho myšlenka se stala skutečností. Příležitost chalupu odkoupit přišla v roce 2021, kdy její původní majitel zemřel. Ačkoliv celý objekt nyní patří Filgasovi, odkaz bývalého majitele přetrvává dodnes. "Pánovi nikdy nikdo neřekl jinak než Hajan," prozrazuje. A tak jméno pro místo bylo jasné.

První dojem a setkání s realitou

Rekonstrukci, se kterou mu pomohli řemeslníci a rodinní příslušníci, zahájil Radim, když mu bylo 28 let. "Od června 2022 do června 2024 jsem pořád něco vymýšlel a nechal se úplně vtáhnout do rekonstrukce," popisuje. A práce postupovaly podle jasné představy: "Měl jsem jasnou vizi už při první prohlídce, jak části domku omladit a s respektem k historii chalupy ji přivést k životu."

První dojem ho okamžitě přesvědčil: "Při první prohlídce domku mě doslova dostal překládaný strop a původní pec." A přestože byl stav chalupy špatný, rozhodl se do toho jít. "Nejdříve jsem si říkal, že rekonstrukce nemůže být tak náročná, ale mýlil jsem se," přiznává. Ukázalo se, že bude nutné zbavit stavbu vlhkosti, vyměnit staré trámy a celou konstrukci zpevnit.

"Myslel jsem si, že oťukám omítky, ale musely jít dolů celé. To pro mě jako malého investora i toho, kdo si celou stavbu řídí od začátku do konce, byla obrovsky náročná situace. A takových bylo hodně," říká.

Inspirace skanzenem a pečlivý výběr

Radim toužil vytvořit obytný prostor s duchem místa, kde mu bude dobře. U části chalupy se nechal inspirovat v rožnovském skanzenu, ale nechtěl, aby místo působilo staromilsky. Chalupa tak kombinuje tradiční prvky, jako jsou dřevěné stropy nebo pec, s moderními zásahy. Například původní tmavá a ponurá kuchyně získala více světla a tím i svěžesti. "Původní průchod, kde byl dříve chlívek, jsem nahradil skleněnou výplní, která se stala příjemnou vyhlídkou do zahrady," přibližuje.

"Někdy přemýšlím, který výhled je lepší. Jestli v létě při rozzářeném slunci, na podzim v barevném kabátku okolních stromů, nebo když padá čerstvý sníh a v kamnech praská. Aspoň se hosté mají vždy na co těšit," dumá.

Z Radimových slov je znát, že chalupa je jeho srdeční záležitostí. Každou věc vybíral pečlivě a dlouho a přál si, aby celkový dojem ze světnice byl čistý. Proto interiér nepřeplácal zbytečnostmi. Úsměvné je, že některé věci pořizoval ještě dřív, než byly dokončeny základní stavební práce. "Třeba zásuvky jsem si pořídil ještě před tím, než jsme zapojili znovu elektřinu, a po roce jsem je instaloval," směje se.

Příroda srdcem místa

Srdcem celého místa je pro Radima příroda. "Celá filozofie chalupy je vlastně o tom nejkrásnějším, a to je příroda," tvrdí. Chalupa Hajan se rozkládá na ploše 3700 m² a zahrada nabízí různá zákoutí pro odpočinek, pozorování nebo táboření. "Dlouho nevydržím na jednom místě, proto jich mám na zahradě tolik, abych se mohl vždy přesouvat na to místo, kde se aktuálně cítím dobře," říká s úsměvem.

Zahrada není jen estetickým doplňkem - je živým prostorem, který neustále mění tvář. "Nejraději na ní mám její obyčejnost a možnost projít se po ní a zjistit, co všechno se na ní přes noc stalo," vypráví.

Obyčejnost jako kvalita

A co Radim vyzdvihuje? Skutečnost, že chalupa Hajan není o luxusu, ale o pravdivosti. Místo působí autenticky, což je jeho možná největší přidanou hodnotou. A to i díky tomu, že Filgas záměrně omezil dekorace. "Vynechat dekorace mi umožnilo soustředit se a zdůraznit výhled na zahradu," upřesňuje.

Hosté si neužijí jen pohodlí chaty a krásy zahrady, ale také potěší i své chuťové pohárky. Dočkají se totiž i snídaňových košů z lokálních a čerstvých surovin. "To jsou produkty, které máme nejradši. A v košíku nechybí ani oblíbený frgál," říká.

Výhra jako potvrzení správné cesty

"Zpočátku jsem neprováděl rekonstrukci za účelem pronájmu, ale chtěl jsem mít místo, kde si budu moci odpočinout a mít se dobře," přiznává majitel nemovitosti. O to větší radost mu přineslo ocenění Chalupa roku 2024. "Těší mě, že jsme toto ocenění dostali, a mám z toho velkou a upřímnou radost. I obyčejný kluk z Valašska, který není ani architekt, ani specialista na stavby, si dokázal zajistit ty správné lidi, kteří mu v tomto splnění snu pomohli," uzavírá.

Chalupa Hajan je opravdová - Radim na ní totiž zanechal kus sebe - a to poznáte v každém detailu.