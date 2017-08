Astronauti budou moci vyrábět potravu i náhradní díly ze svého odpadu. Vědci už vědí jak

před 1 hodinou

Vědci přemýšleli, jak vybavit astronauty na několikaroční let, aby hmotnost všeho vybavení nebyla neúnosně velká. Dospěli k závěru, že tak lze učinit jen důkladnou recyklací všeho, co si na palubu přinesou či co zde vyprodukují. I kdyby mělo jít o vlastní moč, stolici nebo dech.

