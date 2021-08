Ve věku 69 let zemřel Japonec, který proslavil hru sudoku

Ve věku 69 let zemřel milovník skládaček a rébusů Maki Kadži, který zpopularizoval hru sudoku. S odvoláním na jeho vydavatelství o tom informovala agentura AFP.

"Kadžiho, známého jako muže, který pojmenoval sudoku, milovali nadšenci do hlavolamů po celém světě," uvedlo vydavatelství Nikoli, které Kadži založil. Podle agentury Reuters zemřel na rakovinu žlučovodu.

S původním konceptem hry později známé jako sudoku přišel v 18. století slavný švýcarský matematik Leonhard Euler, který výtvor nazval latinské čtverce. Moderní verzi, která se od té předchozí lišila rozdělením hrací plochy do devíti čtverců o devíti čtverečcích, objevil Kadži na začátku 80. let v americkém časopise, který následně přivezl do Japonska. Hře dal jméno, pod kterým ji dnes znají lidé po celém světě.