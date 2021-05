Varšavský protokol – nový akční thriller s bývalým agentem v hlavní roli

Americký spisovatel Steve Berry napsal román o tajném boji světových velmocí v srdci Evropy.

Steve Berry je ve světě špionážních thrillerů velké jméno - jeho knihy s provokativními historickými premisami se prodávají ve více než padesáti zemích po milionech výtisků. Autorova nejúspěšnější série s bývalým operativcem amerických tajných služeb Cottonem Malonem se nyní rozrostla o román s názvem Varšavský protokol.

V centru děje knih Stevea Berryho vždy stojí nevyřešená historická záhada, jejíž výhonky prorůstají až do současnosti a ovlivňují světové dění. Při odhalování takto ožehavých záležitostí se vždy hodí nějaké to eso v rukávu - a Cotton Malone jich má hned několik. Ačkoli by se tento agent nejraději věnoval už jen prodeji knih ve svém malém antikvariátu, divoká minulost si ho vždy nějak najde. A spolu s jeho urputným odhodláním poznat pravdu jde o skutečně třaskavou kombinaci.

V knize Templářské dědictví tak odhaloval mnohá tajemství prastarého rytířského řádu, která chránila řada zabijáků, v titulu Maltézská výměna zase pátral po ztracené korespondenci mezi Mussolinim a Churchillem. V novince nazvané Varšavský protokol, jež vychází stejně jako ostatní Berryho knihy v nakladatelství Domino, ho do akce vrátí krádeže relikvií odehrávající se po celém světě.

Z úschoven v různých zemí totiž mizí vzácné artefakty zvané Zbraně Kristovy. Právě ony jsou cenou za přístup na aukci, kde se mají dražit kompromitující informace o polské hlavě státu. Cotton Malone je vyslán do Polska, aby ukradl prastaré kopí a mohl se tajné dražby zúčastnit. Záhy se však ocitá uprostřed nelítostné bitvy mezi Spojenými státy, Ruskem a Polskem. Bitvy o informace, jejichž odhalení by mohlo zcela změnit rovnováhu sil v Evropě.

Berry i ve své nejnovější knize zdatně vyvažuje fakta s konspirativními tezemi, které nabízejí alternativní pohled na vývoj světové historie. Tentokrát klade důraz na pohnuté polské dějiny, během nichž země mnohokrát sehrála roli bojiště pro soupeření rozdílných mocenských zájmů. Přes veškerou propracovanost však autor rozhodně čtenáře nenudí sáhodlouhými akademickými výčty, neboť dokáže jednotlivé skutečnosti přirozeně zakomponovat do plynule běžícího příběhu. Další Maloneho dobrodružství je zkrátka opět plné akce a politických intrik, které - obzvláště ve světle nedávných událostí - nemusejí mít k realitě tak daleko, jak by se mohlo zdát.

