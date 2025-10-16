Vánoce očima investorů: Proč sledovat nákupy dárků?

Češi loni utratili online 220 miliard korun, z toho 194 miliard u domácích e-shopů. Zbylých 26 miliard odešlo na zahraniční platformy jako Temu, Shein nebo AliExpress. "Z našich dat je jasně vidět, že česká ekonomika ožívá," říká David Chmelař, generální ředitel Heureka Group. Celkový obrat e-commerce vzrostl meziročně o 5 %, přičemž prosinec přinesl nejvyšší měsíční tržby.
Když Vánoce rozhodují o miliardách
Alza, největší český e-shop, utržila v roce 2023 podle odhadu CzechCrunch téměř 27 miliard korun. Online supermarket Rohlík přesáhl hranici 10 miliard. Třetí Datart dosáhl tržeb přes 10 miliard korun. Tyto společnosti generují během vánoční sezóny významnou část ročního obratu.
Pro srovnání: globální giganti jako je Walmart nebo Amazon hlásí meziroční zisky kolem 10 %. Česká čísla jsou konzervativnější, ale po dvou letech poklesu signalizují stabilizaci trhu.
České akcie a vánoční efekt
Pražská burza reaguje na výsledky retailu s časovým zpožděním. Index PX v roce 2024 dosahoval silných hodnot a v březnu 2025 překonal historická maxima. Nejvíce ho táhly akcie bank (Komerční banka, Erste Bank) a energetických společností (ČEZ), které těží z růstu spotřeby.
Zdroj: https://www.kurzy.cz/akcie-cz/burza/index-px
Podle analytiků nabízí český trh stabilnější výnosy než volatilní americké tech akcie. Průměrný dividendový výnos akcií v indexu PX činí dlouhodobě 3,8 % ročně. Za poslední tři roky český trh z dividend přinesl v průměru přes 8 % ročně.
Broker XTB umožňuje českým investorům přístup k akciím bez poplatků. Platforma nabízí obchodování jak s českými akciemi (ČEZ, Kofola, Komerční banka), tak se zahraničními tituly.
Influenceři mění pravidla hry a tím i investiční příležitosti
Způsob, jakým Češi vybírají vánoční dárky, prošel za poslední roky radikální změnou. Sociální sítě se staly hlavním zdrojem inspirace, a to mění investiční příležitosti v retailu.
"Autentické doporučení od mikroinfluencera vede k nákupu častěji než klasická reklama. Lidé hledají inspiraci pro dárky především na sociálních sítích, kde důvěřují osobám, které sledují," říká Patrik Pilous, marketingový stratég se specializací na digitální marketing a SEO.
Mikro-influenceři s 3 000 až 100 000 sledujícími dosahují vyšší míry zapojení než celebrity. Jejich publikum je vnímá jako důvěryhodné zdroje.
"Pro vánoční kampaně je klíčová volba platformy," pokračuje Pilous. "TikTok dominuje u generace Z s krátkými, dynamickými videy. Instagram zůstává silný pro vizuální produkty jako je kosmetika, móda, designové dárky. Firmy, které dokážou vytvořit zajímavý obsah, vyhrávají."
České e-shopy to pochopily. Vánoční kampaně Heureky, Alzy nebo Mall.cz pravidelně využívají známé osobnosti. Influencer marketing přestal být experiment. Je to standardní součást marketingového mixu s měřitelným ROI.
"Dlouhodobá spolupráce je investice, ne náklad," uzavírá Pilous. "Brand ambasadoři vytvářejí důvěru, které jednorázový placený post nikdy nedosáhne."
Když dárek generuje virální obsah
Češi už nechtějí nudné dárkové koše. Firmy jako Manboxeo staví na zážitku: jejich dárkové truhly se zámečkem a pilkou vytvářejí moment hodný sdílení na sociálních sítích. Obdarovaný musí luštit šifru nebo řezat zámek, což je ideální obsah pro Instagram či TikTok.
Zdroj: https://manboxeo.cz/eshop/prazdna-damboxeo-truhla
Kombinace zážitku, obsahu ke sdílení a praktičnosti ukazuje posun v retailu: od čistě produktového přístupu k zážitkovému konceptu.
Investiční příležitosti v retailovém sektoru
Pro české investory existuje několik cest, jak se připojit k vánočnímu retailovému boomu.
1. České akcie s expozicí ke spotřebě
-
ČEZ - těží z vyššího vytápění a osvětlení v zimním období, nabízí stabilní dividendy.
-
Komerční banka - profituje z růstu spotřebitelských úvěrů před svátky, dividendový výnos kolem 8 procent.
-
Kofola ČeskoSlovensko - vyrábí nápoje konzumované během vánočních večírků, obchodována na pražské burze.
2. Zahraniční retailové společnosti
Alza, Rohlík ani Mall nejsou veřejně obchodovatelné. Investoři mohou získat expozici vůči globálnímu e-commerce prostřednictvím zahraničních gigantů jako je Amazon, Walmart nebo Alibaba.
3. Diverzifikace prostřednictvím ETF
Pro konzervativnější investory slouží ETF fondy zaměřené na retailový sektor. SPDR S&P Retail ETF (XRT) poskytuje širokou expozici, Amplify Online Retail ETF (IBUY) se specializuje na e-commerce.
Platformy jako XTB umožňují začít i s menšími částkami díky frakčním akciím a nabízejí přístup k více než 3 600 společnostem z 16 světových burz bez poplatků do měsíčního obratu 100 000 eur.
Další vánoční sezóna brzy začne. Chytří investoři už teď staví své pozice. A vy?
