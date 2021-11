Paříž postaví skleněnou pyramidu za 18 miliard, zastíní i Eiffelovu věž

Drážní hasiči za pomoci vyprošťovacího tanku vytáhli dnes z prudkého svahu vrak spadlé kabiny lanovky na Ještěd. Potřebovali na to zhruba tři hodiny. Zatím je kabina na Pivovarské stezce, odkud bude za pomoci jeřábu naložena na valník. Uskladněna bude zatím v areálu Českých drah v Liberci, a to i pro případ, že by ji potřebovali vyšetřovatelé, řekl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Kabina visuté lanové dráhy spadla zhruba z 30metrové výšky v neděli odpoledne. Pád nepřežil její průvodčí, cestující uvnitř nebyli žádní. Bylo to i díky tomu, že šlo o takzvanou doplňkovou jízdu, které dopravce přidává, pokud je cestujících čekající na jízdu více, než je kapacita některé z kabin.

Drážní úřad po nedělním pádu kabiny lanovky přijal mimořádná opatření. Provozovatelé musejí před zimou sdělit termíny oprav a doložit kontroly lan. Drážní úřad dohlíží nad bezpečností kabinových a sedačkových lanovek, kterých je v České republice 120. "Státní dozory se během zimní sezony zaměří intenzivněji na provozování lanových drah," uvedl ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář. Podle provozovatele ještědské lanovky Českých drah bylo bezprostřední příčinou nehody pravděpodobně prasknutí tažného lana.