V osmdesáti kolem světa. Dvě „cestovatelské babičky“ dobývají kontinenty

Ellie, dokumentární fotografka, a Sandy, lékařka a lektorka, se potkaly před víc než dvaceti lety na lékařské misi v africké Zambii. Spojila je nejen dobrodružná povaha, ale i podobný osud. Obě totiž ovdověly. Společné cestování se tak pro ně stalo terapií i radostí.
Nápad na jejich 80denní cestu vznikl několik let před jejich osmdesátinami. "Jednoho dne jsem se jí zeptala: ‚Ellie, nebylo by zábavné v 80 letech objet svět za 80 dní?‘," popisuje Sandy. Ellie se pro myšlenku nadchla, a tak začaly plánovat. Kvůli covidové pandemii ale musely cestu o rok odložit, nakonec tedy vyrazily s ročním zpožděním v úctyhodných 81 letech.
První zastávka: Antarktida
Za cíl si daly navštívit všechny kontinenty. Jejich první zastávkou se stala Antarktida, destinace, která uniká i ostříleným cestovatelům. "Téměř dva dny jsme se houpaly, kutálely a klouzaly Drakeovým průlivem a držely jsme se, jako by šlo o život," svěřila se Ellie. "Ale když jsme v Antarktidě vstoupily na zem, na to všechno jsme zapomněly," vzpomínala. "Krása Antarktidy je prostě neuvěřitelná, vidět tučňáky a ledovce - tohle bylo prostě úžasné."
Pak následoval maraton zážitků: pyramidy v Egyptě, sobí spřežení ve Finsku, chrámy v Nepálu, pláže na Bali, potápění mezi korály a nakonec Grand Canyon. Během 80 dní navštívily všech sedm kontinentů a 18 zemí. "Nejlepší zážitky se netýkají jen míst, ale i lidí, které jsme na cestě potkaly," popisuje Ellie s tím, že si pranic nedělaly ani z jazykové bariéry: "Říkáme, že existuje jeden jazyk a tím je úsměv."
Během jejich dobrodružství je povzbuzovaly tisíce fanoušků, které nasbíraly na sociálních sítích. Svoje zážitky totiž pravidelně sdílely na TikToku, Instagramu i Facebooku. Jejich videa získala miliony zhlédnutí. "Nikdy jsme si nemyslely, že se staneme senzací. Ale lidé potřebují slyšet, že sny se dají plnit kdykoliv," myslí si Sandy.
Svou 80denní cestu věnovaly svým zesnulým manželům: "Chybíte nám a přejeme si, abyste se k našemu dobrodružství připojili," píší na svých webových stránkách. Zároveň ji pojaly jako poselství pro ostatní: "Vstaňte z pohodlného křesla, vystupte ze své komfortní zóny, udělejte si plán a žijte," vzkazují závěrem.