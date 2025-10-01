Magazín

V osmdesáti kolem světa. Dvě „cestovatelské babičky" dobývají kontinenty

před 3 hodinami
Na plnění snů není nikdy pozdě. To dokazují dvě osmdesátnice, Ellie Hamby a Sandy Hazelip z amerického Texasu, které se rozhodly, že dobrodružství nezná žádné věkové omezení. V 81 letech tak vyrazily na 80denní cestu kolem světa a staly se mediální senzací, inspirací i miláčky sociálních sítí.
Na cestu kolem světa není nikdy pozdě. Vydat se na ni klidně můžete i v osmdesáti. Ilustrační obrázek.
Na cestu kolem světa není nikdy pozdě. Vydat se na ni klidně můžete i v osmdesáti. Ilustrační obrázek. | Foto: Shutterstock

Ellie, dokumentární fotografka, a Sandy, lékařka a lektorka, se potkaly před víc než dvaceti lety na lékařské misi v africké Zambii. Spojila je nejen dobrodružná povaha, ale i podobný osud. Obě totiž ovdověly. Společné cestování se tak pro ně stalo terapií i radostí.

Nápad na jejich 80denní cestu vznikl několik let před jejich osmdesátinami. "Jednoho dne jsem se jí zeptala: ‚Ellie, nebylo by zábavné v 80 letech objet svět za 80 dní?‘," popisuje Sandy.  Ellie se pro myšlenku nadchla, a tak začaly plánovat. Kvůli covidové pandemii ale musely cestu o rok odložit, nakonec tedy vyrazily s ročním zpožděním v úctyhodných 81 letech.

První zastávka: Antarktida

Za cíl si daly navštívit všechny kontinenty. Jejich první zastávkou se stala Antarktida, destinace, která uniká i ostříleným cestovatelům. "Téměř dva dny jsme se houpaly, kutálely a klouzaly Drakeovým průlivem a držely jsme se, jako by šlo o život," svěřila se Ellie. "Ale když jsme v Antarktidě vstoupily na zem, na to všechno jsme zapomněly," vzpomínala. "Krása Antarktidy je prostě neuvěřitelná, vidět tučňáky a ledovce - tohle bylo prostě úžasné."

Pak následoval maraton zážitků: pyramidy v Egyptě, sobí spřežení ve Finsku, chrámy v Nepálu, pláže na Bali, potápění mezi korály a nakonec Grand Canyon. Během 80 dní navštívily všech sedm kontinentů a 18 zemí. "Nejlepší zážitky se netýkají jen míst, ale i lidí, které jsme na cestě potkaly," popisuje Ellie s tím, že si pranic nedělaly ani z jazykové bariéry: "Říkáme, že existuje jeden jazyk a tím je úsměv."

Během jejich dobrodružství je povzbuzovaly tisíce fanoušků, které nasbíraly na sociálních sítích. Svoje zážitky totiž pravidelně sdílely na TikToku, Instagramu i Facebooku. Jejich videa získala miliony zhlédnutí. "Nikdy jsme si nemyslely, že se staneme senzací. Ale lidé potřebují slyšet, že sny se dají plnit kdykoliv," myslí si Sandy.

Video: CBS Evening Nights

Svou 80denní cestu věnovaly svým zesnulým manželům: "Chybíte nám a přejeme si, abyste se k našemu dobrodružství připojili," píší na svých webových stránkách. Zároveň ji pojaly jako poselství pro ostatní: "Vstaňte z pohodlného křesla, vystupte ze své komfortní zóny, udělejte si plán a žijte," vzkazují závěrem.

