V Nottinghamu přes víkend zmizela část Banksyho díla. Někdo ukradl rozbité kolo

Měsíc poté, co streetartový umělec Banksy potvrdil autorství graffiti obrazu v Nottinghamu, část jeho díla zmizela. Součástí obrazu malé dívky s úzkou pneumatikou kolem pasu místo taneční obruče, který nasprejoval na zeď poblíž salonu krásy, bylo totiž i jízdní kolo, ze kterého si dívka cyklistický plášť pomyslně vypůjčila. O víkendu ale kolo někdo ukradl.

Jízdní kolo s chybějícím ráfkem a pláštěm stálo zamčené u pouliční lampy přímo před zdí s graffiti. Toho, že kus Banksyho díla chybí, si všimla učitelka základní školy Tracy Jayneová: "Šla jsem se na graffiti podívat, a když jsem viděla, že jízdní kolo chybí, zpanikařila jsem."

Pedagožka měla k uměleckému dílu zvláštní pouto. Jak řekla deníku The Guardian, její manžel pracoval v tamní fabrice na výrobu jízdních kol značky Raleigh, která definitivně zavřela v roce 2002.

"Pokud někdo kolo skutečně ukradl, je to velmi smutné. Nejen že nerespektuje Banksyho tvorbu, ale nemá úctu ani k celému Notthinghamu," dodala.

Banksyho výtvor přinesl městu velkou popularitu. V říjnu, kdy umělec potvrdil své autorství, stály u cihlové zdi každý den davy lidí. "Všichni jsou zvědaví, jestli je anebo není pravé. Přitáhlo to do města spoustu lidí. Myslím, že je to opravdu úžasné dílo," komentoval v říjnu graffiti majitel tamního salonu krásy Surinder Kaur.

Radnice Banksyho dílo překryla průhlednou folií, aby ho ochránila před vandaly. Že někdo ukradne nepojízdné kolo, ji ale nenapadlo. Podle jedné z obyvatelek dílo symbolizovalo optimistický vývoj pandemie v Nottinghamu.

"Myslím, že nám Banksy graffiti daroval za to, že jsme měli málo infekčních lidí. Teď jako by se z toho vytratil ten smysl," řekla britskému deníku Louise Harrisonová.

Banksy zatím situaci v Nottinghamu nekomentoval a místní policie podle zpráv ani neobdržela žádné ohlášení o zmizení kola.

