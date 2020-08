V Kufsteinerlandu zažijete terapii lesem, vyhlídky i soutěsky

Barbora Vojtová

Harald Löffel je nadšeným milovníkem přírody a hor. Jako průvodce se snaží svoji vášeň předávat svým klientům, kteří se rozhodnou vydat do regionu Kufsteinerland. Oblasti poskládané z pohádkových vesniček s majestátními kostelíky a ponořené do pohoří Kaisergebirge.

Jaké země, respektive místa jste během svého života navštívil?

V kanadském Utahu jsem na kajaku sjížděl řeku Green River. S batohem na zádech jsem procestoval Rakousko, Itálii, Švýcarsko a kus Francie. Křížem krážem jsem prostopoval Skandinávii. Prochodil jsem Krétu, Korfu a Korsiku. Dvakrát jsem byl v horách Wudang v Číně, kde jsem se ponořil do učení tchaj-ťi a čchi-kung. K tomu jsem několikrát krátce navštívil Holandsko a cestoval po Německu. A v roce 1993 jsem strávil také několik dní ve vaší nádherné Praze.

Kvůli čemu jste se tedy nakonec rozhodl vrátit do regionu Kufsteinerland?

Ve skutečnosti jsem ten region nikdy neopustil, pouze jsem z něj vyrážel "lovit" cestovatelské zážitky a vždy se do něj zase vrátil zpět. Cestování jsem asi potřeboval proto, abych si uvědomil, kde se ve skutečnosti cítím doma. Až nyní vnímám, že je to právě moje malá vesnička obklopená kouzelnými horami, ve kterých jsem vyrůstal a kde se nachází téměř vše, co v životě potřebuji. Uvědomil jsem si, že člověk nemusí utíkat do světa, aby našel štěstí. Štěstí musíme objevit v sobě.

Co je unikátní právě na vašem regionu, když jej porovnáte s jinými?

Myslím si, že region Kufsteinerland toho má nesmírně mnoho co nabídnout. Nejen jedinečné výhledy z vrcholů hor, jako je například Pendling, ale i pohádkové údolí Kaisertal plné lesů a pastvin, které elegantně přechází do strmých skal. Nebo klidné údolí Thierseetal, které vás obklopí pokornými, až meditativními lesy, ve kterých najdete přesně to, co právě hledáte.

Proč jste se rozhodl pro práci průvodce?

Považuji se za někoho, kdo ve skutečnosti není jen turistickým průvodcem. Asi to vyplývá už z mých předchozích odpovědí. V přírodě se cítím zkrátka nejlépe. Práce průvodce ke mně přišla velmi přirozeně, jeden den jsem viděl inzerát, přihlásil se do výběrového řízení a dnes je to deset let, co si užívám propojení mé záliby s prací, mám štěstí!

Co všechno s vámi mohou turisté, které provádíte, zažít?

To záleží na tom, co si turisté objednají. Ale nejčastěji jde o výstup na vrcholy s nádhernými výhledy, výlety do údolí Kaisertal nebo skrze dobrodružnou soutěsku Glemmbachklamm. Nabízíme také speciální program jako například terapii lesem nebo bylinkové vycházky zaměřené na poznávání a sběr místních bylin. A abych nezapomněl, také máme během roku termíny zaměřené na úvod do umění tchaj-ťi a čchi-kung. Ať už si návštěvníci vyberou cokoli, vždy se snažím, aby se co nejvíce ponořili do místní blahodárné přírody, vnímali ji, poslouchali, dotýkali se jí, zkrátka aby pochopili, že je to právě ona, která je dokonalým zdrojem inspirace, energie a harmonie.

Jaký program je nejatraktivnější pro návštěvníky a jaký pro vás osobně?

Mnoho lidí si oblíbilo výšlap na vrchol Pendling, procházku údolím Kaisertal a výlet lanovkou na pohoří Kaisergebirge. Já osobně mám moc rád hluboké lesy v Thierseetalu a jejich tichá místa, kde mohu praktikovat tchaj-ťi a čchi-kung.

Vznikly pro letošní léto v Kufsteinerlandu nějaké nové projekty?

Nově v rámci našeho týdenního programu nabízíme pondělní výšlapy na vrchol Köglhörndl s převýšením 970 metrů.

Na co byste vy osobně pozval potenciální turisty z Česka?

Pozval bych jakékoli potenciální návštěvníky na naši terapii lesem, protože si myslím, že je to skvělá forma, jak se propojit s přírodou a umět si užít její pozitivní dopad na tělo i duši. Vědomý pobyt v přírodě posiluje imunitní systém a je skvělou formou relaxace. Těm, kteří touží vysloveně po dobrodružství, bych doporučil atraktivní soutěsku Glemmbachklamm. Možností je mnoho, tak si je přijeďte do Kufsteinerlandu zažít na vlastní kůži…

