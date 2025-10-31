Magazín

Íránský obr se po 700 tisících letech probouzí. Vulkanologové varují před erupcí

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 3 hodinami
Dlouho ji vědci považovali za vyhaslou, ona se mezitím zvolna probouzí k životu. Po více než 700 tisících letech o sobě dává majestátní íránská sopka Taftan znovu vědět. Vypadá to, že je aktivnější, než se původně myslelo. Podle nové studie vykazuje známky neklidu a její vrchol se zvedá.
Íránská sopka Taftan se považovala za vyhaslou. Momentální známky aktivity však naznačují, že se uvnitř něco děje.
Íránská sopka Taftan se považovala za vyhaslou. Momentální známky aktivity však naznačují, že se uvnitř něco děje. | Foto: Wikimedia Commons/Safa.daneshvar

Íránská sopka Taftan, tyčící se do výšky téměř čtyř tisíc metrů, podle nové studie publikované v říjnu v prestižním časopise Geophysical Research Letters roste. Jak ukazují snímky z evropského satelitu Sentinel-1, v období mezi červencem 2023 a květnem 2024 se její vrchol zvedl o devět centimetrů. Vědci se domnívají, že za těmito změnami nestojí ani okolní zemětřesení, ani silné srážky. Příčina leží uvnitř hory - zhruba půl kilometru pod povrchem.

Uvnitř sopky se něco děje

"Jde o typické projevy rostoucí aktivity hydrotermálního systému - tedy zvýšeného tlaku horkých plynů a fluid, který může, ale nemusí vyústit v erupci," vysvětluje vulkanolog Lukáš Krmíček. "V tuto chvíli neexistují přímé důkazy o přítoku čerstvého magmatu, takže pravděpodobnost velké erupce je spíše nízká. Přesto absence poklesu povrchu po ukončení zvedání naznačuje, že systém zůstává pod tlakem a mohou se objevit menší freatické exploze či úniky toxických plynů," dodává.

"Musí se to v budoucnu nějak uvolnit, buď násilněji, nebo tišeji," uvedl také hlavní autor studie, vulkanolog Pablo González. Ještě v roce 2020 nebylo na satelitních snímcích nic zvláštního. Až v roce 2023, kdy se terén začal zvedat, hlásili lidé na sociálních sítích, že cítí z Taftanu sirný zápach až do vzdálenosti asi 50 kilometrů.

Satelity místo senzorů

"Tato studie si neklade za cíl vyvolat mezi lidmi paniku," řekl González. "Je to varování pro úřady v íránském regionu, aby vyčlenily nějaké zdroje na prozkoumání této situace," apeluje González. Sopka se totiž nachází v odlehlé oblasti na hranici Íránu a Pákistánu. "Není nijak instrumentálně monitorována, chybí tam stálé seismické i plynové stanice," vysvětluje Krmíček.

"Proto je žádoucí satelitní sledování doplnit o lokální geofyzikální měření, aby se předešlo podcenění rizika." Jediné bedlivé oko, které na sopku totiž momentálně dohlíží, představují satelity Evropské kosmické agentury. Ostatně právě snímky z nich změny v okolí vrcholu odhalily. 

Vyhaslý, nebo jen spící obr?

Větší erupce sopky Taftan nenastala dlouhých 700 tisíc let. Přesto si ale dodnes uchovala častou fumarolickou aktivitu - probíhají tady výrony plynů z puklin a trhlin. Podobné projevy aktivity známe i z Česka, konkrétně z Chebska. "I na našem území stále pozorujeme dozvuky nejmladší sopečné aktivity v okolí Chebu, kde vlastní vulkanismus skončil už před zhruba 300 tisíci lety, a přesto tam dosud probíhá plynná i seismická aktivita," dodává závěrem Krmíček.

