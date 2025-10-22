Magazín

V blízkosti Země se něco děje. Objevil se asteroid, jehož dopad by znamenal armagedon

Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 2 hodinami
Astronomové z Carnegieho institutu pro vědu oznámili objev dalšího z takzvaných blízkozemních asteroidů – těles, která krouží tak blízko Slunce, že je téměř nemožné je vůbec zahlédnout. Asteroid s označením 2025 SC79 je ve srovnání s obřím asteroidem Chicxulub, jenž před 66 miliony lety vyhladil dinosaury, relativně malý, ale jeho dopad by měl katastrofální následky na úrovni celého kontinentu.
Vědec z Carnegieho institutu pro vědu nyní objevil nový asteroid v našem kosmickém sousedství. Jmenuje se 2025 SC79 a patří do skupiny Atira asteroidů. Ilustrační foto.
Vědec z Carnegieho institutu pro vědu nyní objevil nový asteroid v našem kosmickém sousedství. Jmenuje se 2025 SC79 a patří do skupiny Atira asteroidů. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Podle vědců je právě tato kategorie asteroidů nejzrádnější - přilétají od Slunce, takže je teleskopy zaznamenají až v okamžiku, kdy může být příliš pozdě. V dávných dobách byl přitom Sluneční systém dějištěm neustálých srážek a katastrof. Miliony kamenitých těles se chaoticky řítily prostorem, narážely do sebe a rozbíjely se v nekonečných řetězcích kolizí. Z mnoha z nich se nakonec staly součásti pevných planet - a to, co zbylo, se soustředilo v hlavním pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem.

Jenže některá z těchto vesmírných těles se skrývají na místech, kde je mimořádně těžké je pozorovat. A bohužel pro život na Zemi - ty nejhůře odhalitelné mohou být právě ty, které se nacházejí nejblíže nám. Ukryté v oslnivém světle Slunce krouží jen nepříjemně malou vzdálenost od naší planety.

Schéma znázorňuje různé typy drah blízkozemních asteroidů (NEO) v porovnání s oběžnými dráhami vnitřních planet.
Schéma znázorňuje různé typy drah blízkozemních asteroidů (NEO) v porovnání s oběžnými dráhami vnitřních planet. | Foto: NASA / JPL, Wikimedia Commons (Public Domain)

Vědec z Carnegieho institutu pro vědu nyní objevil nový asteroid v našem kosmickém sousedství. Jmenuje se 2025 SC79 a patří do skupiny Atira asteroidů. Atiry jsou přitom nejvzácnější skupinou ze všech blízkozemních objektů a 2025 SC79 je teprve 39. známým členem. Tato tělesa je mimořádně obtížné zahlédnout, protože jejich slabé světlo snadno přehluší oslepující záře Slunce.

Nově objevený asteroid je navíc teprve druhým známým objektem, který má celou dráhu uvnitř oběžné dráhy Venuše. Protíná i dráhu Merkuru a Venuše a oběhne Slunce za pouhých 128 dní. Jde tak o třetí nejrychlejší oběžnou dobu mezi všemi známými asteroidy - dva nejrychlejší potřebují jen 115 dní. Pro srovnání: Merkur oběhne Slunce za 88 dní.

Asteroid 2025 SC79 objevil astronom Scott S. Sheppard z Carnegie instututu pro vědu 27. září pomocí kamery Dark Energy Camera na dalekohledu Víctor M. Blanco o průměru čtyř metrů americké Národní vědecké nadace. Tento přístroj je určen právě k hledání potenciálně nebezpečných asteroidů - a 2025 SC79 mezi ně rozhodně patří. Odhaduje se, že má průměr asi 700 metrů. I když je ve srovnání s asteroidem Chicxulub, který vyhladil dinosaury, malý, náraz takto velkého tělesa by měl katastrofální následky na úrovni celého kontinentu. Záleželo by na místě dopadu, ale obětí by mohly být miliardy lidí i zvířat.

"Nejnebezpečnější asteroidy jsou ty, které se nejhůře odhalují," popsal objevitel Sheppard v tiskové zprávě. "Většina výzkumů asteroidů probíhá v noci, kdy jsou nejlépe viditelné. Ale tělesa, která se skrývají poblíž Slunce, lze pozorovat jen za soumraku - těsně před východem nebo po západu Slunce. Pokud se tyto 'soumrakové' asteroidy přiblíží k Zemi, mohou představovat vážné riziko nárazu."

O 2025 SC79 se vědci chtějí dozvědět víc, ale budou si muset počkat. Asteroid totiž na několik měsíců mizí za Sluncem. Jakmile se znovu objeví, astronomové plánují podrobnější zkoumání jeho složení - klíčové bude pochopit, jak dokáže přežít v blízkosti Slunce, kde panují extrémní teploty. Další pozorování by mohla napovědět i o jeho původu. Je možné, že byl vytržen z hlavního pásu asteroidů a následně zachycen Sluncem.

"Mnoho asteroidů Sluneční soustavy obývá dva hlavní pásy, ale gravitační poruchy je mohou vychýlit na dráhy mnohem blíž Slunci, kde jsou těžko pozorovatelné. "Pochopení toho, jak se tam dostaly, nám může pomoci chránit naši planetu - a zároveň lépe porozumět historii Sluneční soustavy," uzavírá Sheppard.

Zdroj: https://www.universetoday.com/

 
