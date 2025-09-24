Poslední večeře. Nově objevený druh megaraptora měl ještě kořist v tlamě

Magazín

Vědci objevili v Argentině nový druh dinosaura, který byl pojmenován Joaquinraptor casali a patří do skupiny megaraptorů. Nově objevený dinosaurus pravděpodobně dosahoval délky až sedmi metrů a hmotnosti přes jednu tunu.
Vypadal takhle? Umělecká ilustrace Joaquinraptora, jehož fosilní pozůstatky byly objeveny v argentinské Patagonii.
Vypadal takhle? Umělecká ilustrace Joaquinraptora, jehož fosilní pozůstatky byly objeveny v argentinské Patagonii. | Foto: Reuters

V nové studii vědci uvedli, že objevili část lebky, kosti horních a dolních končetin a části ocasu v Patagonii. Přestože jde o částečnou kostru, patří nález k dosud nejkompletnějším z nalezených fosílií megaraptorů. Společně s kostmi megaraptora byla u jeho čelisti nalezena kost prehistorického krokodýla, napsala agentura AP.

"Je zajímavé, že jsme mezi dolními čelistními kostmi Joaquinraptora objevili kost, což naznačuje - i když to nedokazuje - že nový megaraptor mohl krokodýla v době své smrti požírat," řekl serveru ScienceAlert Lucio Ibiricu Patagonského institutu geologie a paleontologie.

Fosílie, které odhalují, čím se prehistorická zvířata živila, jsou neobvyklé. Takové nálezy poskytují podle časopisu National Geographic důležité informace o životě vyhynulých druhů. National Geographic na svém webu zároveň ukázal rekonstrukci, jak mohl dinosaurus vypadat.

Joaquinraptor casali žil pravděpodobně před 66 až 70 miliony let, tedy v období těsně před hromadným vymíráním dinosaurů. Podle časopisu se bezpochyby jednalo o predátora na vrcholu potravního řetězce. V době smrti bylo nalezenému exempláři nejméně 19 let, přičemž vědci zatím nevědí, co ho usmrtilo.

Megaraptoři žili na území dnešní Jižní Ameriky, Austrálie a Asie a nejstarší zástupci tohoto druhu se objevili před asi 132 miliony let. Podle Lucia Ibiricua jsou megaraptoři známí svými protáhlými lebkami a obrovskými a velmi silnými drápy. Ibiricu byl součástí týmu, který objev učinil, a nového dinosaura dokonce pojmenoval po svém synovi Joaquínovi.

Fernando Novas z přírodovědného muzea Bernardina Rivadavii v Buenos Aires společně s kolegy minulý měsíc popsal nový druh krokodýla pojmenovaného Kostensuchus antrox, který žil přibližně ve stejné době jako Joaquinraptor casali. Podle NG je možné, že kost prehistorického krokodýla nalezená u Joaquinraptor casali náleží právě tomuto nově objevenému druhu.

 
