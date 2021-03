Už žádné “pro platby stiskněte 1”. Na lince ČSOB hovoří umělá inteligence od Vocalls

V ČSOB si popovídáte s voicebotem, který hovoří jako živý a rozumí tomu, co říkáte.

Stačí vyslovit svůj požadavek a virtuální asistentka hned ví, kam vás má přepojit, případně vám pomůže sama. Rozumí totiž lidské řeči. Vyvinula ji firma Vocalls, která se zabývá konverzační umělou inteligencí, tedy voiceboty a chatboty.

Na klientské lince v ČSOB nahradila zastaralý systém IVR (Interactive Voice Response). IVR nabízí předem definované oblasti a stiskem tlačítka vás nutí vybrat oblast, proč voláte. Zákazníci však tento systém nemají rádi. Často mačkají tlačítka s volbou dříve, než si vyslechnou všechny možnosti. Nebo si vyberou špatně, protože nedokážou svůj požadavek správně zařadit a jsou tak přepojení na nesprávného operátora.

Jakto, že vám voicebot rozumí?

Virtuální asistentka má v sobě systém rozpoznávání řeči, oproti IVR tak s člověkem dokáže vést rozhovor. Jedná se o mnohem přirozenější způsob komunikace, který zároveň šetří čas. Firmy je nejčastěji využívají pro rutinní hovory jako blokace karty, zjištění stavu objednávky či nahlášení pojistné události. Lze je použít také pro odchozí hovory, například zjišťování zákaznické zkušenosti (NPS), připomínky platby nebo přijímací pohovory.

V čem je voicebot lepší než IVR

Zpřesňuje reporting. V případě ČSOB linky umí rozlišit více než 120 různých typů požadavků.

Rozumí i nepřesnostem. Část klientů například nazývá debetní kartu "kreditkou". Díky správně nastavenému konverzačnímu designu a umělé inteligenci si s tím voicebot dokáže poradit.

Výsledek nasazení voicebota: úspěšnost okolo 90 %

V ČSOB chtějí být nejdostupnější bankou na českém trhu a první volbou pro klienty, proto si zvolili právě inteligentního voicebota. Výsledkem nasazení virtuální asistentky na klientskou linku jsou spokojenější klienti i operátoři. Ze 120 tisíc volajících, kteří s virtuální asistentkou mluvili, byla totiž drtivá většina spokojena. To potvrzuje i technický ředitel Vocalls Martin Čermák: "Na volnou otázku "Co pro Vás můžeme udělat?" dosahuje virtuální asistentka úspěšnosti okolo 90 % při 120 různých typech produktových oblastí, kvůli kterým do ČSOB klienti volají. I přesto virtuální asistentku neustále vylepšujeme."

Nasazením virtuální asistentky došlo ke snížení přepojování mezi operátory. Situace, kdy je volající přepojován z jednoho operátora na druhého, totiž zbytečně blokuje oba dva. Jeden z nich by přitom mohl vyřizovat hovor dalšího volajícího. Zároveň se šetří i náklady za samotný hovor, který je tak kratší a samozřejmě i nervy klienta, který je spojený se správným operátorem rychleji.