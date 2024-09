Útulně zařízený protijaderný bunkr z 50. let minulého století jako netradiční chalupa? Proč by ne. Jeden takový je na prodej v anglickém Wormhillu a cena je "pouhých" 15 tisíc liber. Je to vlastně dokonalý úkryt. Nikdo ho jen tak nevykrade a s dostatkem jídla a pití v něm jeho majitel vydrží klidně i dva týdny. Prohlédněte si jeho útroby v galerii.