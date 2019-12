Ušetřete čas i peníze platbami kartou v zahraničí

Podle údajů Českého statistického úřadu za rok 2018 vycestovalo do zahraničí nejméně se čtyřmi přenocováními téměř pět milionů obyvatel České republiky.

Ať už ale za hranice naší země vyrážíte na lyže, k moři, na poznávací zájezd, jazykový pobyt nebo z úplně jiného důvodu, před odjezdem nejspíš řešíte zásadní otázku: Vzít s sebou hotovost v cizí měně, platit kartou, nebo platby v hotovosti a kartou kombinovat?

Směnárna. Přesně tohle slovo jste si nejspíš nejednou napsali na seznam věcí, které musíte před odjezdem do zahraničí zařídit. V takovém případě jste si ovšem museli najít čas do směnárny zajít a také si pořádně promyslet, jakou sumu v cizí měně vůbec budete potřebovat, abyste jí neměli málo, ale zároveň, aby vám po návratu nezbyla. "Z hloubkových výzkumů mBank vyplynulo, že Češi v drtivé většině na cestách do zahraničí kombinují platby v hotovosti v cizí měně, kterou pořídí skoro vždy ve směnárně, s platbami až na výjimky téměř výhradně debetní kartou. Vyrazit do zahraničí bez hotovosti si netroufají, protože mají obavy z akceptace karet, výskytu bankomatů a také nevěří, že je pro ně platba kartou zajímavější než nákup cizí měny v hotovosti, i když je návštěva směnárny stojí čas a další náklady," vysvětluje Zdeněk Rys, ředitel strategických projektů mBank, a pokračuje "Pokud lidé cestují do států, jejichž měnu v českých směnárnách obvykle neseženou, mění nejprve české koruny za eura nebo dolary a až v cílové zemi za ně získávají lokální měnu. V takovém případě ale platí za služby směnárníků dvakrát, buď přímo v poplatku, nebo skrytě v rámci směnného kurzu."

V mBank se rozhodli klientům ukázat, že platit v zahraničí kartou je výhodné a nemusejí tak před cestou věnovat čas a energii na výměnu peněz. V letošním roce totiž banka obohatila nabídku svých produktů o debetní mKartu Svět , která po několika letech změnila český bankovní trh. Placení jejím prostřednictvím je téměř vždy ještě výhodnější než nákup cizí měny nejen v pobočkách bank, ale také v těch nejvýhodnějších směnárnách. "S mKartou Svět lidé nemusí myslet na to, jestli zrovna platí párek v rohlíku, nebo týdenní ubytování pro celou rodinu v USA, protože každá platba pro ně bude výhodná. Pokud budou potřebovat hotovost, mohou si vybrat z jakéhokoliv bankomatu na světě. Výběr nad 1500 Kč nebo nad odpovídající částku v cizí měně je zdarma," dodává Rys. Tato karta se navíc vyplatí nejen v cizině, ale také doma, a tak klienti můžou mít jednu na každý den.

Noví klienti ji získají automaticky k novému účtu mKonto . Stávající klienti ji mohou mít zdarma, stačí o ni požádat pomocí několika kliknutí v mobilní aplikaci nebo v internetovém bankovnictví.