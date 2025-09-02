"Usadit se nehodlám," hlásá cestovatelka. Z mizerné staré panny si dělá legraci

Magazín

Když bylo Daisy osmnáct, myslela si, že ve třiceti má mít člověk hypotéku, děti a kariéru. Dnes je jí třiatřicet, je svobodná, bez dětí – a právě se vrátila z další zahraniční cesty. Už patnáct let žije život, který mnoho lidí považuje za sen - navštívila desítky zemí a prožila nespočet neuvěřitelných chvil. To, co začalo jako útěk ze systému, se stalo jejím posláním. A nestydí se za to.
Daisy Dykeová pochází z Dorsetu ve Velké Británii a první větší cestu podnikla v roce 2010. Tehdy se vydala do Austrálie, kde pracovala na ranči a poprvé ochutnala život mimo komfortní zónu. "Chtěla jsem ‚vycestovat ze systému‘. A do toho života jsem se naprosto zamilovala," řekla pro server What’s The Jam.

Po Austrálii následovaly další destinace - Thajsko, Malajsie, Borneo. Poté se navrátila do své rodné země a zapsala se na univerzitu v Liverpoolu - ani během studia se však cestování nevzdala. Každou volnou chvíli byla pryč.

Po absolvování vysoké školy měla jasno. "Takzvaně tradiční život mě nelákal. Čím víc jsem cestovala, tím víc příležitostí přicházelo - a seznam míst, která chci navštívit, se jen prodlužoval," přiznala.

Pandemie a nomádka

Daisy vystřídala mnoho pracovních pozic. Na Novém Zélandu se živila jako jezdecká průvodkyně, poté pracovala na výletní lodi a mezitím působila třeba jako dobrovolnice na Havaji. Později provázela turisty po Evropě a dostala se i do šesti afrických zemí.

Ale i nomádský život má své přestávky.

Když přišla pandemie, musela se vrátit do Británie a na čas pracovala jako marketingová manažerka. Jakmile to šlo, sbalila se a s jednosměrnou letenkou zamířila do Mexika. Tam začala učit angličtinu a objevila sílu online práce.

"Učila jsem se, jak být digitální nomádkou - zkusila jsem i tvorbu obsahu. Ze začátku jsem si vůbec nevěřila, ale zlomené srdce mi dalo tu největší motivaci," řekla.

Mizerná stará panna

Třicátnice na Instagramu začala sdílet nejen cestovatelské zážitky, ale i upřímné pohledy na to, jaké je to být single bez "tradičního života".

Díky tomu má dnes téměř dvě stě tisíc sledujících. Mnozí ji milují za autenticitu, jiní ji kritizují - třeba tvrdí, že "jí to určitě platí tatínek nebo má nějakého ctitele".

Daisy si však z nenávistných komentářů dělá legraci. "Trollové jsou moje největší inspirace. Jejich komentáře používám jako scénáře pro Reels - a stalo se z toho virální téma," tvrdí. Sama sebe s nadhledem označuje za "mizernou starou pannu" a ukazuje, že žít naplno se dá i bez prstýnku na ruce nebo rodinného domu.

Odmítnutí a pochybnosti

Ačkoliv je Daisy živel a miluje výzvy, na všechno nekývne. Odmítla třeba nabídku práce v Japonsku. Proč? Chvíli měla pocit, že by se měla usadit a pochybovala o své cestě. V Londýně, kde se v tu dobu nacházela, své štěstí však nenašla.

"Byla jsem na rave party ve dvě ráno, úplně zoufalá - a tak jsem napsala e-mail do Japonska, jestli tu práci ještě můžu dostat zpět," směje se. Dnes říká, že toho rozhodnutí nelituje. Právě tehdy si uvědomila, co ji skutečně dělá šťastnou a v jakých destinacích jí je doopravdy dobře.

Cestování není jen únik, ale volba

Daisy ví, že její životní styl není bez obětí. Chybí jí rodina, oslavy doma, vztahy jsou složitější. Ale nelituje. "Až přijde ten pravý, věřím, že to prostě vyjde. Ale nikdy jsem necítila potřebu se usadit - pořád je tolik věcí, které chci zažít," vypráví.

A tak dnes vede komunitu Globe Strutters, skrze kterou propojuje ženy s podobným nastavením. "Neexistuje žádný správný způsob, jak žít život, který vás naplňuje," uzavírá.

 
