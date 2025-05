Upřímná zpověď maminky Pastrňáka: Měla jsem tři práce, muži se mě kvůli dětem báli

Tři práce najednou, aby uživila syny. Drahý koníček jejího syna Davida, který spolkl většinu peněz a času. Muži se jí báli. Dnes Marcela Ziembová, přezdívaná Mama Pasta, ví, že se všechna ta píle a úsilí vyplatily. Z Pastrňáka je miláček národa, ale byla chvíle, kdy to celé chtěla zabalit. Nevěděla kudy kam a snažila se, aby obě děti měly co jíst. Stala se pokornou hrdinkou maminek samoživitelek.

Povídání s Marcelou Ziembovou vznikalo před rokem, když její syn dal ve finále se Švýcarskem zlatý gól a Češi slavili v Praze titul mistrů světa. Nyní opět stojí před těžkou výzvou, ve čtvrtfinále čekají Švédové a David Pastrňák je znovu největší hvězdou týmu a zároveň nadějí, že reprezentaci dovede k medailím.

Ale zpátky k příběhu Marcely Ziembové, její vyprávění nic neztratilo na síle. Vždy pokorně stála v pozadí, když ji syn či jeho rodina potřebovali. Ale v životě neměla na růžích ustláno.

Teď bude jejímu synovi devětadvacet, patří do světové extratřídy a hokejem vydělal miliony, jenže vždycky to tak nebylo. Marcela přiznává, že stále nezapomíná na to, jak zůstala s dětmi sama a musela se otáčet, aby měly co jíst.

"Měla jsem období, kdy jsem měla tři práce. Pak jsem trošku zvolnila, protože jsem vypadala děsně, hodně jsem zhubla, ale řekla jsem si, že pro ty kluky tady musím ještě chvíli být. Pak jsem ty práce měla dvě. Snažila jsem se, abychom měli na ty jejich sporty. Starší syn hrál fotbal, David hokej. Oba dva měli turnaje, u Davida to bylo složitější," přiznává Mama Pasta.

Lední hokej je velmi drahý sport. Hokejky, výstroj, brusle, turnaje, během léta různé kempy. Sama si už dnes nepamatuje, jak to vše mohla zvládat, aby ani druhého syna nešidila o pozornost.

Neměla s kým sdílet své pocity

Za nejhorší považuje, že neměla partnera, který by jí byl oporou, se kterým by mohla sdílet vše hezké, ale i to smutné. S otcem svých synů se rozvedla, když byli ještě malí. Jiní muži se ženy, která má dvě děti, jednoduše báli.

"Vesměs je odradily děti. Do toho ještě máma fotbalisty a hokejisty. Říkali mi, že do toho se mnou nejdou. Přitom jsem po nich nechtěla, aby byli klukům tátou, já chtěla partnera pro sebe. Spoustu mužů to takto nevnímá a jsou to srabi. Aspoň ti, co jsem potkala já," sdělila upřímně v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ.

Za celou dobu se žádný "pan dokonalý" neobjevil a Marcela si zvykla na to, že je sama. O to víc se věnovala svým dětem. Všechno sdílela s nimi. Jenže měla i černé myšlenky, kdy jí nebylo dobře.

"Na hroucení nebyl čas. Byla jsem tady pro kluky. Hazardovala jsem se svým zdravím, i psychickým, ale mám super kamarádku, které jsem se vždy vypovídala a vyplakala, což mi pomohlo. Měla jsem dny, kdy jsem si říkala, že to nedám, že se na všechno vyprdnu, ale vždy tam byl vzadu ten vykřičník, že Kuba a David mě potřebují. To mě postavilo zpět na nohy," dodala.

Smrt vnuka ji velmi zasáhla

Nyní se na to dívá zpětně s respektem, ale nechce, aby vypadala jako chudinka, která fňuká. Ví, že ji tato životní zkušenost velmi posílila, a dnes je to velmi silná žena, která na žádném mistrovství nechybí.

Vždycky tu pro Davida bude, byť chápe, že dnes má svou vlastní rodinu a tolik ji nepotřebuje. Ale s manželkou a rozkošnou dcerou Freyou za babičkou létají o letních prázdninách, aby si je taky užila, když žijí celý rok v Americe. Jen si Marcela posteskla v tom, že neumí moc anglicky, tudíž si se snachou moc nepopovídá.

"Rebecca bohužel neumí česky, i když se snaží. Já taky té angličtině moc nedám. Vidím, že je s ní David šťastný, a za to jsem ráda. Překonali spolu opravdu obrovskou životní zkoušku, která je ještě víc k sobě sblížila. Žádné rodině bych nepřála, aby si tím prošla. Všechny nás to zdrtilo," byla ve své zpovědi upřímná.

Tou tragédií myslela smrt jejího vnoučete Viga, který umřel krátce po narození. Všichni se z toho zhroutili. O to víc si užívají, že se narodila malá Freya. Stala se sluníčkem celé rodiny.