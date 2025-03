Unikátní objev. V opočenském klášteře odkryli nástěnné barokní malby

Nástěnné malby odkryli pracovníci rychnovského muzea v bývalém kapucínském klášteře v Opočně na Rychnovsku. Jde o výjimečný nález, protože pro kapucínské kláštery byl typický prostý styl architektury i výzdoby. Objev potvrzuje legendu z 19. století, která o výmalbě chodeb kolem takzvaného rajského dvora vyprávěla.

Barokní nástěnné malby objevili pracovníci rychnovského muzea začátkem letošního roku. Dosud odkryli asi pět procent plochy kolem takzvaného rajského dvora, tak se říká čtvercovému nebo pravoúhlému atriu uprostřed klášterních budov. Správce kláštera Petr Kubasa popsal, že malby nesou i figurální motivy.

"Nikdo tomu nevěřil, považovali mě za blázna, že jsem věřil zmínce malíře a písmáka Aloise Beera o tom, že je konvent kolem rajského dvora vymalován ozdobnou malbou. Klášter navštívil v druhé polovině 19. století," řekl Kubasa. Pro kapucínské kláštery byl typický prostý styl architektury i výzdoby. Pro řád byla charakteristická střídmost a život v chudobě. "O to větší je to překvapení," řekl Kubasa.

Klášterní areál byl založen v roce 1673, v roce 1733 vyhořel a ve 30. letech 18. století byl přestavěn zhruba do dnešní podoby. Objev souvisí se stavebně-historickým průzkumem v letech 2023 až 2024 a restaurátorskými sondami, které nyní odborníci provádí.

"Co se týče maleb kolem rajského dvora, jsme na začátku, mohly by pocházet ze 30. až 40. let 18. století nebo ze 60. let 18. století, kdy byla dostavba kláštera. Ještě nevíme, jestli jde o fresky, nebo malby al secco, tedy na suchou omítku. To ukáže expertiza," řekl Kubasa.

Zašlá krása pod nánosem socialismu

V zimě začali kvůli snížení vlhkosti odstraňovat socialistické obložení stěn. "Vlhkost a zasolení již některá místa nenávratně degradovala. V jiných částech však umožnila nahlédnout pod povrch a umožnila objevit zašlou krásu kláštera," řekl Kubasa.

Když zjistili, že pod vrstvou novodobých omítek je něco staršího, přizvali restaurátory. "Sondami jsme zjistili neuvěřitelnou věc, že malby jsou zřejmě po celém rajském dvoře. Mohlo by se jednat o jakési obrazy, na dvou stěnách ze čtyř by mohla být i křížová cesta," dodal správce.

Areál patří Královéhradeckému kraji, správcem je Muzeum a galerie Orlických hor (MOH) v Rychnově nad Kněžnou. V 50. letech minulého století se klášter změnil na ústavní zařízení, které fungovalo do roku 2007. Komplex je od roku 1958 kulturní památkou.

Areál čeká rekonstrukce do podoby kulturně společenského centra. V letech 2022 až 2023 nastal první krok, obnova a zpřístupnění klášterní zahrady veřejnosti za 5,3 milionu korun. Nedávno kraj opravil sedm barokních komínů a letos by měla začít obnova výmalbou zdobené nástavby klášterní studny v rajském dvoře.