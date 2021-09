Umělec odevzdal galerii za dva miliony jen prázdné rámy. Jde mu o kritiku kapitalismu

Dánský umělec Jens Haaning nečekaně napálil galerii Kunsten Museum of Modern Art ve městě Aalborg. Namísto výtvarných instalací, které si u něj muzeum moderního umění objednalo, odevzdal výstavní síni jen prázdné rámy. Má jít o kritiku současného kapitalismu.

Dánský konceptuální umělec Jens Haaning se ve své tvorbě zaměřuje na mocenské nerovnosti kapitalistické společnosti. V roce 2007 vytvořil instalaci pojmenovanou Průměrný dánský roční příjem, ve které plátno obrazu polepil dánskými korunami. O čtyři roky později na ni navázal dílem, ve kterém bankovky své domovské země nahradil eury.

Galerie Kunsten Museum of Modern Art v Aalborgu letos výtvarníkovi věnovala 534 tisíc dánských korun (téměř dva miliony českých korun), aby pro ni obě instalace na její výstavu vytvořil znovu. Když však galeristé v minulém týdnu rozbalili zásilku, kterou jim Haaning poslal, našli v ní jen dva prázdné rámy s názvem Take the Money and Run (Sbal prachy a zmiz). Informoval o tom deník The Guardian.

"Dva dny před vernisáží plánované výstavy nám Haaning poslal e-mail, ve kterém sliboval dvě nová díla. Nejsme zrovna bohaté muzeum, takže musíme hodně rozvažovat, do čeho investujeme, a opravdu nemáme peníze na rozhazování," reagoval na umělcův překvapivý krok ředitel dánské galerie Lasse Andersson.

Haaningův pokus o kritiku současného kapitalismu galerista tentokrát příliš neocenil. Výtvarník podle něj porušil smlouvu, kterou s ním podepsal, a požaduje, aby muzeu honorář za nedodané instalace do 16. ledna příštího roku vrátil. "Je to uznávaný umělec, takže věřím, že termín dodrží. Pokud by se tak ale nestalo, budeme nuceni proti němu zahájit soudní řízení," upozornil Andersson.

Šestapadesátiletý Haaning ovšem trvá na tom, že se žádného podvodu nedopustil. "Podstata díla spočívá v tom, že jsem si vzal jejich peníze. Není to krádež, jen jsem nedodržel smluvní podmínky, což je ale přesně to, o co jsem se ve své instalaci snažil," zdůraznil výtvarník.

"Rád bych všechny lidi, kteří se potýkají se stejně mizernými pracovními podmínkami jako já, povzbudil k tomu, aby udělali něco podobného. Pokud musí celé dny sedět v příšerných zaměstnáních a nedostávají pořádně zaplaceno, měli by při první příležitosti shrábnout všechno, co jde, a vykašlat se na to," dodal Haaning.

Navzdory zklamání z nedodržených smluvních podmínek se muzeum v Aalborgu rozhodlo svým návštěvníkům ukázat to, co umělec galeristům poslal. Na výstavě s názvem Work It Out, která se zabývá vztahem mezi uměním a prací, tak jsou od konce září k vidění Haaningovy prázdné rámy.

