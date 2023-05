Umělá inteligence se začíná využívat i v marketingu

Americký exprezident Donald Trump se podle soudní poroty dopustil sexuálního zneužití, když před téměř 30 lety napadl bývalou novinářku Jean Carrollovou. Ta ho u soudu v New Yorku žalovala v občanskoprávním sporu a vinila ho ze znásilnění a také z pomluvy. Devítičlenná porota v úterý žalující straně přiznala odškodné v celkové výši pět milionů dolarů (106 milionů Kč), uvedla agentura Reuters.

Carrollová tvrdí, že ji Trump v roce 1996 znásilnil v převlékací kabince obchodního domu v New Yorku. Porota dospěla k závěru, že to se neprokázalo, Trump ale podle ní tehdy Carrollovou sexuálně zneužil. Sexuální zneužití je v právu státu New York definováno jako sexuální kontakt bez předchozího souhlasu. Podle poroty se politik také dopustil pomluvy, když loni na své sociální síti Truth Social napsal, že tvrzení Carrollové o znásilnění, které se objevilo v její knize, je lež a podvod.

Porota, složená ze šesti mužů a tří žen, se o věci radila tři hodiny a její závěr je podle amerických médií velkou komplikací pro Trumpovy snahy získat republikánskou nominaci do prezidentských voleb v příštím roce.