Uluc Ayik: Naše práce začíná pochopením potřeb spotřebitelů

Naší největší výzvou je držet krok s měnícím se životním stylem spotřebitelů a včas rozpoznat jejich potřeby a očekávání. Bez toho nebudeme schopni vytvářet dobré produkty, říká Uluc Ayik, CEO společnosti P&G pro střední Evropu.

P&G má více než 180letou historii - co spojuje dnešního globálního giganta se společností založenou v roce korunovace královny Viktorie?

Stejně jako v době založení společnosti i dnes začíná naše práce u spotřebitelů, jejich potřeb a očekávání. V dokumentu, který nastiňuje cíle a zásady společnosti, uvádíme, že chceme dodávat vysoce kvalitní produkty, které zlepšují kvalitu života jejich uživatelů. Zpočátku to bylo jen mýdlo a svíčky. Dnes jsme přítomni na 5 kontinentech, působíme v 10 globálních kategoriích produktů a naše značky denně používají miliardy spotřebitelů, ale náš slib se nemění.

Jak porozumět měnícím se potřebám zákazníků a vyhovět jim v roce 2025?

Začneme tím, že budeme nablízku těm, kteří mohou naše produkty používat. Tak lépe porozumíme úkolům, kterým denně čelí, i tomu, jak se naši zákazníci rozhodují při nákupu a co v obchodech hledají. Navštěvujeme spotřebitele v jejich domovech, abychom lépe pochopili, jak naše produkty používají, nakupujeme s nimi, abychom porozuměli jejich nákupním zvyklostem a tomu, čím se při výběru produktů řídí. Využíváme také nejnovější technologie, umělou inteligenci a analýzu dat, abychom mohli rychleji a přesněji reagovat na neustále se měnící potřeby spotřebitelů. Držíme krok s médii, která používají, a s obsahem, který vyhledávají. Neustále investujeme do inovací: do produktů, obalů a výrobních procesů, abychom zajistili, že se spotřebitelé budou moci na naše značky spolehnout. Spolupracujeme také s vědeckými institucemi, výzkumnými laboratořemi a akademicky na vývoji technologií, díky nimž je používání našich produktů ještě snadnější.

O generaci Z dnes mluví každý. Jak tito nejmladší spotřebitelé vypadají z vašeho pohledu?

Mladí spotřebitelé očekávají řešení, která jsou lepší pro ně samotné i pro celý svět - hledají produkty, které zajišťují udržitelný rozvoj, respekt k přírodnímu prostředí, ale bez kompromisů v oblasti výkonu nebo hodnoty. V reakci na tato očekávání vznikají produkty, jako jsou kapsle Ariel, které skvěle vyperou prádlo i při krátkých cyklech a nízkých teplotách - z pohledu spotřebitele to znamená menší spotřebu vody a elektřiny, tedy dva způsoby úspory, a také menší dopad na životní prostředí.

Život v Evropě se v posledních letech výrazně změnil. Jak se v této souvislosti vyvinuly potřeby spotřebitelů?

Digitální technologie jsou v našich životech stále více přítomny - vezměte si chytré telefony, které se staly našimi osobními počítači. Spotřebitelé očekávají stejné možnosti i od našich produktů. Příklady jsou třeba elektrický zubní kartáček Oral-B nebo epilator Braun Silk-Expert Pro - pokročilé produkty poskytující profesionální kvalitu čištění zubů nebo domácí epilaci. Digitální technologie plus aplikace v chytrém telefonu nám umožňují provádět ošetření doma jako v kosmetickém salonu. Takové produkty potěší spotřebitele, ale také vytvářejí kategorie produktů a těší naše maloobchodní partnery.

Jak sdělit inovace spotřebitelům? Jaké inovace od vás očekávají?

Především očekávají, že produkty, které používají, budou držet krok s jejich životním stylem a usnadní jim každodenní úkoly a zároveň budou pečovat o planetu. Při provádění běžných úkonů chtějí využívat digitální technologie. Proto musí být Ariel vhodný pro látky, ze kterých se v současné době vyrábí oblečení, Oral-B musí poskytovat větší kontrolu nad kvalitou čištění zubů a Jar na mytí nádobí musí fungovat v krátkých cyklech a ve studené vodě. Zákazníci také očekávají, že informace o produktu budou tam, kde je hledají. Chtějí, aby značky mluvily jejich jazykem a žily jejich životem - pokud jste novopečený rodič, hledáte informace o dětských produktech a názory ostatních rodičů. Digitální technologie nám umožňují oslovit maminky a tatínky, aniž bychom bombardovali informacemi ty, kteří se o dětské výrobky nezajímají. Pokud jste vášnivými fanoušky počítačových her, chcete, aby s vámi značka tuto vášeň sdílela, stejně jako to dělá Gillette.

Při prezentaci obchodní strategie vedoucí představitelé společnosti P&G často používají termín pět vektorů úspěchu. Jaké jsou tyto vektory a jak ovlivňují strategické iniciativy společnosti P&G ve střední Evropě?

Identifikovali jsme několik faktorů, které mají největší vliv na zkušenosti spotřebitelů s našimi značkami a významně ovlivňují náš obchodní úspěch ve střední Evropě i celosvětově. Zaprvé jsou to skvělé produkty, které velmi dobře plní úkoly, s nimiž se spotřebitelé denně setkávají - od dokonalého mytí nádobí s Jarem po plenky Pampers, díky nimž si rodiče mohou být jisti, že plenka neproteče a pokožka dítěte zůstane suchá po celou noc; od hladkého a snadného holení s Gillette po Ariel, díky němuž je oblečení bezvadně čisté. Za druhé - je to obal produktu: snadno rozpoznatelný v obchodě, pohodlný při používání, chránící kvalitu produktu uvnitř, ale také snadno zlikvidovatelný s minimálním dopadem na životní prostředí. Další otázkou je oslovení spotřebitelů informacemi o našich značkách, aby je znali a pochopili, jak jim mohou pomoci při každodenních úkolech; značky, které mluví jejich jazykem a žijí jejich životem; značky, s nimiž se mohou zapojit do médií, která používají. Další otázkou je snadné nakupování - zajištění toho, aby produkty byly na pultech obchodů dobře viditelné, intuitivně uspořádané pro snadné nalezení s dostatkem informací pro nákupní rozhodnutí. A to v každém typu obchodu, v tradičním i internetovém maloobchodě. A konečně - zajištění toho, aby používání našich produktů bylo hodnotným zážitkem, například vlasy budou díky Pantene zdravé a lesklé; plenky Pampers zajistí nepřerušovaný spánek dítěte po celou noc; a produkty Always zajistí ženám pocit sebevědomí a svěžesti.

Můžete uvést příklad tržního úspěchu dosaženého pomocí těchto vektorů?

Vezměme si elektrický zubní kartáček Oral-B. Díky použitým technickým řešením zajišťuje vynikající čištění zubů, pomáhá je chránit, a tím zlepšuje celkové zdraví. Tímto způsobem můžeme spotřebitelům pomoci zlepšit každodenní návyky, jako je správná doba čištění zubů nebo vhodný tlak na kartáček, a to za pomoci speciální aplikace v telefonu. Dbali jsme také na estetiku a pohodlí při používání našich zubních kartáčků a zajistili, aby je zákazníci našli tam, kde je hledají - v tradičních kamenných i internetových obchodech. Komunikace navíc poskytuje důležité informace a pomáhá tento produkt plně využívat. Díky těmto akcím používá elektrické zubní kartáčky v Česku stále více lidí a Oral-B se stává součástí každodenní péče o zuby.

Jaké jsou hlavní výzvy pro toto odvětví v nadcházejících letech?

Největší výzvou je držet krok se změnami životního stylu spotřebitelů a včas rozpoznat jejich potřeby a očekávání. Bez toho nebudeme schopni vytvářet skvělé produkty, které budou snadno k nalezení tam, kde naši spotřebitelé nakupují. Musíme také umět komunikovat s uživateli jejich jazykem a zajistit, aby pokaždé, když sáhnou po našich produktech, byli spokojeni: skvrny zmizí s Arielem i při nízkých teplotách na první vyprání; nádobí umyté s Jarem bude čisté a lesklé i při krátkých cyklech; a dítě se probudí suché po celonočním spánku díky plenám Pampers. To vše vytváří den za dnem výjimečnou hodnotu pro spotřebitele.