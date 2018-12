před 4 hodinami

Západoněmecké město Westönnen se v úterý večer mohlo na chvíli přenést do světa Karlíka a jeho továrny na čokoládu. Z nedaleké čokoládovny DreiMeister totiž unikla zhruba tuna sladké tekutiny a pokryla tak chodníky i cesty. Podle německých novin Soester Anzeiger způsobil nehodu "nepatrný technický problém" ve skladovací nádrži. Zaschlou mléčnou čokoládu z chodníku odlupovalo celkem 25 hasičů a kromě lopat ji museli seškrabovat i s pomocí horké vody. Vedoucí čokoládovny Markus Luckey pro místní německý deník poznamenal, že je rád, že se nehoda nestala těsně před Vánoci. "To by byla katastrofa," sdělil.