"Ukaž mi, co děláš, když myslíš na dívky." Dokument odhaluje zneužívání dětí v církvi

Na Netflixu bude od 19. listopadu k vidění dokument Procession, který se věnuje případům sexuálního zneužívání nezletilých chlapců katolickými kněžími. Šest Američanů se ve filmu vrací k traumatickým vzpomínkám na to, jak je faráři nutili k sexu. Muži své nepříjemné zážitky nechávají před kamerou rekonstruovat, aby se s nimi lépe vyrovnali. Nikdo z údajných agresorů přitom nebyl odsouzený.

Kněz sedí na okraji postele se svlečenými kalhotami a rozkročenýma nohama. "Musíš se ze všeho vyzpovídat. Katolická církev na tebe byla hodná. Byla hodná na tvou matku, tvého bratra i tvou sestru. Snad nechceš, aby byl teď se vším konec," říká mladíkovi, který je s ním v pokoji.

Následně ho bere za ruku a přitahuje si ho blíž k sobě. "Tak se mi přiznej, čím ses provinil. Co děláš, když myslíš na dívky? Pokud mi to nedokážeš říct, můžeš mi to ukázat. Ukaž mi, co děláš, když máš nečisté myšlenky," promlouvá v novém dokumentu Procession církevní hodnostář k chlapci, než zneklidňující scénu přeruší výkřik "střih".

Mužem, který dává filmařům pokyn, aby natáčení zastavili, je Ed Gavagan a výše popsaná scéna je jen zlomkem nepříjemných záběrů, které se objevují v novém dvouhodinovém snímku. Film z produkce streamovací služby Netflix přináší svědectví Gavagana a dalších pěti mužů, kteří v dětství zažili sexuální zneužívání ze strany katolických kněží.

Režisér Robert Greene se citlivé téma rozhodl zpracovat tak, že nechal v dokumentu šestici protagonistů inscenovat krátké filmy, které zachycují jejich vzpomínky i sny. Tímto způsobem dokument Procession postupně proniká do zákulisí církevní hierarchie, která muže umlčovala. Píše o tom deník The Guardian.

Prvním impulsem k natočení filmu bylo, když Greene v srpnu 2018 viděl tiskovou konferenci, na které muži požadovali, aby soudy nechaly jejich obvinění ze zneužívání znovu důkladně vyšetřit. Jejich svědectví pětačtyřicetiletého Američana natolik zaujalo, že se svým producentem ihned kontaktoval jejich advokátku Rebeccu Randlesovou s nabídkou spolupráce.

"Nejdřív o mém nápadu natočit dokument pochopitelně pochybovali. Jsou to asi nejvíc nedůvěřiví lidé, co znám, a mají k tomu dobrý důvod. Proto jsem jim, když jsme se spolu poprvé sešli, řekl, že pokud by měl kdokoli pocit, že natáčení nedává smysl, můžeme ho vzdát. Bylo důležité s jejich pochybnostmi počítat a dát jim najevo, že z projektu kdykoli mohou odejít," vysvětlil režisér.

Všechny oběti přemýšlely o sebevraždě

Greeneův filmařský postup, ve kterém se prolínají čistě dokumentární záběry s hranými scénami, vychází z principů dramaterapie. Šestice mužů se snaží konfrontovat se s vlastní minulostí, kterou v sobě dlouho potlačovala. Každý z nich ztvárňuje nějakou roli v inscenaci příběhu toho druhého a jejich mladší já zastupuje v každé z rekonstrukcí herec Terrick Trobough.

Nikdo z účinkujících nakonec rozhodnutí zúčastnit se natáčení nelitoval. Jeden zneužívaný muž popsal, jak mu film pomohl, aby se vymanil z role oběti a začal sám sebe vnímat jako někoho, kdo se z traumatu zotavil. Greene protagonisty dokumentu původně nechtěl brát na místa, kde se zneužívání odehrávalo. Například Gavagan se však sám chtěl po 30 letech podívat do kostela ve městě Cheyenne ve Wyomingu, aby si události z dětství lépe vybavil.

Dokument Procession je příběhem mužů, kteří se marně domáhají spravedlnosti. Přestože čtyřem z nich soudy přiznaly finanční odškodné, ani jeden z obviněných kněží nebyl nikdy usvědčený z trestného činu. Biskupa Josepha Harta, který měl zneužívat Gavagana, například letos Vatikán zbavil všech obvinění ze sexuálního násilí vůči nezletilým.

"Každý z těch mužů přesto do určité míry cítí, že patří mezi ty, co měli štěstí, mezi ty, co přežili. To je dobrý způsob, jak nakládat s traumatem. Ti muži jsou rádi, že neskončili na drogách nebo nespáchali sebevraždu. Mnoho z nich o dobrovolné smrti v průběhu života přemýšlelo. Připadali si naprosto odtržení od svého dětského já, na které chtěli raději zapomenout. Odporný pocit z toho, že vás někdo zneužil, totiž nikdy nezmizí," dodal režisér.

Podívejte se na trailer k dokumentu: