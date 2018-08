Učitelka před žáky mluvila o veganství. Rodiče si pak stěžovali, že děti nejí maso

Učitelka Michaela Vincourová dostala od ředitele mateřské školky na vybranou. Buď před dětmi bude mlčet o důvodech, které ji vedou k veganskému životnímu stylu, nebo v práci skončí. Aktivistka hájící práva zvířat se rozhodla pro druhou možnost a na svém instagramovém účtu publikovala fotografii s hashtagem "Nebudu zticha", která za dva dny nasbírala přes pět tisíc pozitivních reakcí.

Už dva dny se českým Instagramem šíří hashtag "Nebudu zticha". Všechno začalo, když se mladá učitelka Michaela Vincourová rozhodla na sociální síti svěřit se situací, která ji potkala při jejím zaměstnání učitelky v mateřské školce.

"V pátek si mě ředitel v práci zavolal do kanceláře a řekl mi, že se zájmy školky kříží s mojí filozofií a že čím dál víc rodičů si chodí do školky stěžovat, že jejich děti nechtějí jíst maso," uvedla Vincourová u fotografie, na níž pózuje s nápisem "Nebudu zticha" na své dlani.

Vegance, která ve volném čase působí jako aktivistka bojující za práva zvířat, se nelíbilo, že by před dětmi měla svůj životní styl zatajovat. Právě tento kompromis Vincourové totiž ředitel školky navrhoval, když ustoupil ze svého původního záměru učitelku vyhodit.

První stížnost od rodičů si ředitel vyslechl brzy potom, co učitelka do práce nastoupila. Podobných konfliktů postupně přibývalo, ale Vincourová tvrdí, že žádný z rodičů si nepřišel promluvit přímo s ní.

"Přijde mi bláznivé, že si rodiče utíkají stěžovat do školky, místo toho, aby si maso doma obhájili, když si za ním tak stojí. Děti za nimi budou chodit s různými postřehy čím dál častěji a oni si s tím budou muset poradit," řekla učitelka serveru Refresher.

Jak Vincourová dále informuje, sama s dětmi debatu o svém veganství nikdy neotevírala. "Vznikaly jen situace, kdy děti vyzvídaly, co to mám k obědu a proč nejím to, co mají oni. Na tohle jsem vždy odpovídala, že nejím zvířata, a když následovalo další proč, vyjádřila jsem se stručně, pochopitelně a přiměřeně věku, a to tak, že je mám moc ráda," svěřila se pro Refresher.

Podmínku ředitele školky, který chtěl, aby při otázce na své obědy vždy stočila hovor jiným směrem, Vincourová nepřijala, a tak se s nadřízeným dohodla, že letos v září už neprodlouží pracovní smlouvu. Kde konkrétně se celý incident stal, učitelka prozradit nechce, aby školce nezpůsobila problémy.

Vlny solidarity, kterou její příběh vyvolal mezi dalšími uživateli Instagramu, si váží. Hashtag "Nebudu zticha" se však díky zájmu médií pochopitelně dostal i k odpůrcům veganského životního stylu. Na nenávistné komentáře je ale Vincourová, která jezdí do velkochovů dokumentovat podmínky, v jakých hospodářská zvířata musí žít, už zvyklá.

"Pro lidi je tohle téma jako červený praporek pro býka. Nechápu, proč soucit s životy jiných vzbuzuje takové vlny nenávisti, když je to vlastně jenom o respektu a úctě," dodala.

