Turistku na výletě přepadl medvěd. Zůstala ledově klidná a pořídila si s ním selfie

Většina turistů by se při neplánovaném setkání s medvědem baribalem vyděsila k smrti. Žena, kterou šelma překvapila na výletě v mexické přírodní rezervaci poblíž města San Pedro Garza García, naopak zachovala ledový klid, a ještě si se zvířetem zvládla pořídit selfie.

Na videu, které pořídil jiný kolemjdoucí, lze vidět, jak se medvěd blíží k mladé ženě a pak jí začne čenichat u nohou. Turistka nejdřív zůstala naprosto klidná. I když si medvěd stoupl na zadní a byl v tu chvíli stejně vysoký jako ona, snažila se nehýbat a až posléze se odvážila zvednout nad hlavu ruku s telefonem, aby si s medvědem udělala na památku selfie.

Při incidentu v mexickém přírodním parku nakonec nebyl nikdo zraněn, informoval britský zábavní web Unilad.

Poté, co přihlížející video nahrál na Twitter, rozpoutala se na sociální síti debata o tom, jestli byla šelma vycvičená. Lidé, kteří přírodní rezervaci sami navštívili, podobné spekulace odmítli.

Jeden z diskutujících na Twitteru uvedl, že narazit na medvěda není v parku ani v přilehlém městě nic neobvyklého, a dodal, že populární lokalita je divokých zvířat plná. Zatímco autor videa ženu označil za hrdinku, v diskusi se objevil i názor, který její jednání vnímal jako hloupou nerozvážnost.

Podle odborníků, kteří mají severoamerické národní parky na starost, je zachování klidu při kontaktu s medvědem vhodnou strategií. V podobné situaci je také namístě k medvědovi klidně promlouvat a malé děti od něj dostat co nejdál. Člověk by se měl snažit vypadat co nejvyšší, aby z něj mělo zvíře respekt, a své jídlo a batoh by měl držet mimo jeho dosah.

Pracovníci národních parků zároveň turistům radí, aby byli výjimečně obezřetní, pokud narazí na medvědici s mláďaty. Právě tehdy se riziko, že zvíře zaútočí, výrazně zvyšuje. Matka totiž bude chtít medvíďata bránit. O tom, jestli je dobré se s medvědy fotografovat, lidé z národních parků nemluví.