Turisté nežádoucí. Přízračný ostrov v Benátkách se promění v ráj pro místní

před 3 hodinami
Vztah obyvatel italských Benátek a turistů je všechno možné jen ne jednoduchý. Další ukázku toho představuje Poveglia. Opuštěný ostrov v jižní části benátské laguny je už po staletí opředen hrůzostrašnými legendami. Kdysi sloužil jako lazaret pro oběti morové epidemie a později jako psychiatrická léčebna. Teď se mění na městský park přístupný pouze obyvatelům Benátek. Turisté mají vstup zakázán.
Ostrov se promění v poklidný městský park, který bude otevřen výhradně pro obyvatele Benátek.
Ostrov se promění v poklidný městský park, který bude otevřen výhradně pro obyvatele Benátek. | Foto: Wikimedia Commons - Chris 73 (CC BY-SA 3.0)

Příběh ostrova Poveglia se začal psát už ve 4. století, kdy na něm Římané založili vojenskou základnu. V průběhu staletí se stal domovem rybářů a zemědělců, až do doby, kdy Benátky zasáhla morová epidemie. Na malém ostrůvku vyrostl lazaret a později masový hrob. V 19. století se Poveglia proměnila v psychiatrickou léčebnu, která byla v provozu až do roku 1968.

Od té doby je ostrov opuštěný. Temnou minulost posiluje legenda, že se na něm dodnes potulují duše více než 160 tisíc pohřbených.

Zachránci ostrova a jejich vize

Před jedenácti lety, v roce 2014, se ostrov ocitl na seznamu státních nemovitostí určených k prodeji v aukci. Ačkoliv se Poveglia nachází jen pár kilometrů od slavného Náměstí svatého Marka, které v Benátkách plní turisté, panovala obava, že ostrov bude prodán soukromým developerům, kteří by ho proměnili v luxusní letovisko.

Jednou z místních obyvatelek, Patrizií Veclani, ta představa otřásla natolik, že založila skupinu Poveglia per Tutti (Poveglia pro všechny). Společně s více než 4500 nadšenci se jí podařilo vybrat 460 tisíc eur (přes 11 milionů korun) a od letošního srpna si malinký ostrov o velikosti 7,5 hektaru na 99 let pronajmout od italské vlády.

Jejich cílem je proměnit ostrov v poklidný městský park, který bude otevřen výhradně pro obyvatele Benátek. Je to malý, ale symbolický krok v boji proti nadměrnému turismu, který každoročně zaplaví Benátky 30 miliony návštěvníků, zatímco počet stálých obyvatel klesl pod 50 tisíc.

Místo bolesti radost

"Nebylo to jen rozhořčení, bylo to traumatické zjištění, že by se město mohlo rozprodat nejvyšší nabídce, bez vyvolávací ceny, dokonce bez plánu. Je to, jako kdyby se Řím rozhodl prodat Fontánu di Trevi. Benátky a jejich laguna jsou jedno a neoddělitelné," vysvětlila Veclani CNN.

Vzpomínky na ostrov jsou opředené bolestí, ale místní ho nyní chtějí proměnit v místo radosti. Poveglia se dočká zavedení elektřiny a vody, konečně odloží svou strašidelnou masku a stane se místem odpočinku pro ty, kterým patří - pro Benátčany.

Ovšem jen pro ně. 

 
