Trump se zbavuje Lincolna. Jednocentová ikona s jeho podobiznou zmizí z oběhu

Za co všechno může americký prezident Donald Trump? Na takhle sugestivní otázku by se sešla spousta vážně míněných odpovědí. Jedno z jeho posledních rozhodnutí sice nevyvolá geopolitické napětí, ale nejspíš zasáhne srdce Američanů. Po dvou stoletích zmizí z oběhu jednocentová mince, které se lidově říká penny a na niž je vyobrazen někdejší prezident Abraham Lincoln.

Představte si dobu, kdy jeden cent skutečně něco znamenal. Když se penny poprvé objevila v roce 1793, byla vyrobena z čisté mědi a její hodnota byla citelná. Za jeden cent si člověk mohl koupit něco k jídlu, pár jablek nebo noviny. V dobách, kdy se budovaly železnice napříč Amerikou, se za penny dalo cestovat vlakem na krátké vzdálenosti.

Symbol, který ztratil sílu

Postupem času se ale kupní síla penny drasticky zmenšila. Jak se inflace zakousla do ekonomiky, hodnota jednoho centu se snižovala. Dnes je to spíše symbol než praktická měna. Hlavním důvodem jejího zániku jsou ekonomické náklady, v současnosti stojí výroba jedné mince téměř čtyři centy, což je výrazně více, než je její nominální hodnota. Ukončení výroby mince by mělo přinést okamžitou roční úsporu 56 milionů dolarů (1,2 miliardy korun).

Americký prezident Donald Trump už v únoru oznámil, že nařídil své administrativě zastavit výrobu mincí v hodnotě jednoho centu. Logické důvody jsou zřejmé, ale drobná mince s ikonickým portrétem někdejšího republikánského prezidenta Abrahama Lincolna je součástí americké historie.

Cent byl jednou z prvních mincí vyrobených americkou mincovnou, design tehdy zobrazoval ženu s vlasy vlajícími ve větru. Od té doby se velikost mince zmenšila a její složení se změnilo z čisté mědi na směs zinku a mědi. V roce 1909 byl poprvé na minci zobrazen právě Lincoln, na počest 100. výročí jeho narození. Ten Lincoln, který porazil otrokářství a který zemřel rukou atentátníka.

Penny v kasičkách a v srdcích Američanů

Mnozí Američané si pamatují, jak si jako děti spořili penny na vysněnou hračku nebo sladkost. "Penny for your thoughts" (Penny za tvé myšlenky) je běžná fráze, která podtrhuje, jak hluboce je tato mince zakořeněna v americké kultuře.

Takže penny má v srdcích mnohých pořád své místo. Zastánci jejího zachování často poukazují na její užitečnost při charitativních akcích, kdy se drobné mince sbírají do kasiček pro dobrou věc. Říká se, že každý cent se počítá, a v tomto ohledu měla penny symbolickou váhu.

Jenže se na to dá podívat i z druhé strany. Neužitečnost centu v moderní době a běžném životě připomíná české halíře, které také zmizely z peněženek a dneska po nich nikdo neteskní. Navíc Centrální banka USA (Fed) odhaduje, že přibližně 60 procent všech mincí v oběhu leží nevyužito v kasičkách, sklenicích a jiných nádobách, což představuje zhruba 14 miliard dolarů. A to už je dost peněz.