Transgender jeptiška. Krátký film o proměně v ženu má překvapivé vyvrcholení

Ústřední tváří provokativní reklamy oděvní značky je aktivistka Harlow Monroe, která ve spotu podstupuje proměnu z muže na ženu. Dvouminutový spot zachycuje, čím vším si musí projít, aby se jí splnil sen.

Značka Diesel natočila spot s názvem Francesca v rámci "měsíce hrdosti", během kterého řada firem podporuje toleranci ve výběru pohlaví a svobodné lidské rozhodnutí žít podle sebe.

Francesce propůjčila tvář transmodelka Harlow Monroe, která na konci své proměny vymění džíny za hábit jeptišky, což pro ni symbolizuje naplnění vlastní identity. Klip podbarvuje melodie skladby Where Did You Sleep Last Night, kterou v 90. letech proslavila kapela Nirvana.

Reklamu na džíny Diesel režíroval Francois Rousselet, který v minulosti natočil spoty pro Nike či Axe nebo videoklipy pro umělce jako Kanye West, Madonna nebo Depeche Mode.