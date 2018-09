Tomáš Kačo pro velký zájem přidává v listopadu v Praze další koncert

Mimořádnou událostí sezóny bude bezesporu sólový koncert klavíristy a skladatele Tomáše Kača. V Praze se představí po dlouhých třech letech a pro velký zájem musel hned přidávat další koncert. Jeho koncerty 12. a 13. listopadu odstartují v pražském Anežském klášteře nový hudební cyklus Hybatelé rezonance.

Tomáš Kačo, klavírista, aranžér, skladatel a zpěvák, se narodil pod šťastnou hvězdou. I když jich bylo doma o jednoho více než v Klabzubově jedenáctce, dokázal se díky svému zapálení i pomoci lidí ze svého okolí propracovat až na studia na slavné Berklee College of Music v americkém Bostonu, která letos korunoval koncertem ve vyprodané Carnegie Hall.

Aktuálně Tomáš finišuje práce na debutové albu nazvaném My Home, které je symbolicky rozkročené přes oba břehy Atlantiku. Hostují na něm totiž hudebníci z Čech i jeho nového domova v USA. Na albu tak najdeme vedle několikanásobného držitele ceny Grammy Johna Patitucciho jako hosty i Ondřeje Gregora Brzobohatého, Kühnův dětský sbor nebo Kačovu mladší sestru Veroniku. My Home sice vyjde na konci října, ale první ukázku si můžete poslechnout již nyní.

Album bude slavnostně pokřtěno na koncertech cyklu Hybatelé rezonance a samozřejmě novinky z My Home představí naživo.

Berklee College of Music, kterou vystudoval Tomáš během dvou let, jej mimo jiné naučila využít jeho romské kořeny jako cennou tvůrčí devízu. To mu umožňuje vytvořit specifický skladatelský i interpretační styl, ve kterém se prolínají prvky vážné hudby, jazzu i lidové hudby a v němž má zásadní místo improvizace. Svoji cestu za hudbou začal ve velmi skromných poměrech. Čtvrtý z 12 sourozenců začal v pěti letech hrát na klavír zcela intuitivně, noty, stupnice a základy techniky a hudební teorie přišly až na novojičínské ZUŠ ve 12 letech. "To, že jsem začínal improvizací a hraním podle sluchu, byla jedna z mých největších výhod, co se hudebního vnímání týče," hodnotí situaci s odstupem. Následovala studia na Janáčkově konzervatoři v Ostravě pod vedením renomovaného profesora Pavla Motlocha, jehož Tomáš Kačo považuje i za svého osobního mentora. Ke stěžejním učitelům na pražské AMU patřil především profesor Ivo Kahánek, se kterým se nyní symbolicky setká právě v rámci cyklu Hybatelé rezonance. Peněžní výhru v soutěži mladých skladatelů pak "utratil" za svou americkou šanci - za přijímací zkoušky na bostonskou hudební školu v Berklee, již dokončil už pod dvou letech studia v roce 2017, a za oceánem zůstal.

Vznik alba My Home i Tomášova studia na Berklee podpořila Bakala Foundation.