Tohle si Klaus za rámeček nedá. Ekonom ho "setřel" v sále před globální hvězdou

O proruských postojích bývalého prezidenta Václava Klause už toho bylo napsáno hodně. Minulý týden ale exprezident svým vyjádřením na konferenci Money, money, money tvrdě narazil. Po jeho pravici totiž seděl bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer. A pálil ostrými. Podívejte se na nový díl satirického pořadu Politické bizáry.

Klaus měsíc před invazí Ruska na Ukrajinu v XTV řekl, že jde o uměle vytvořenou kampaň. "Pořád postrádám sebemenší důkaz nebo vysvětlení toho, jak Putin eskaluje," řekl tehdy v rozhovoru.

Všechny díly satirického pořadu sledujte tady >>> Politické bizáry

Exprezident poté přiznal, že tohle nečekal a že Rusko udělalo velkou chybu. Ale netrvalo to dlouho a zase nakolejil na proruskou notu.

Jiné to nebylo ani před týdnem. "Vůbec nesouhlasím s touhle hloupou myšlenkou, že Rusko plánuje invazi do zbytku Evropy nebo do České republiky," řekl na konferenci, kterou pořádala Prima CNN News.

Společně s ním na akci vystoupil i světově známý britský ekonomický novinář CNN Richard Quest. A hlavně Singer, který pohotově zareagoval. "Podobnou větu, co jste teď říkal, o možnosti, že by Rusko nezaútočilo na Evropu, si od vás pamatuju před invazí v únoru, na téma Rusko a útok na Ukrajinu. Byl jste tehdy úplně mimo," připomněl Klausovi.

Klaus na Hradě zase předvedl "mimořádnou" show. Jeden z hostů se neudržel a reagoval (video z října 2024)