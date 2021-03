Holýma rukama přemístila i královnu. Video včelařky z Texasu je globálním hitem

Včelařka Erika Thompsonová z amerického Texasu zachránila včelí hnízdo, které bylo uvězněné pod podlahou zahradního domku více než dva roky. Video z její akce zabodovalo u diváků. Po necelém týdnu nasbíralo na sociální síti Twitter téměř 2 miliony přehrání. Včelařku zájem podle BBC překvapil, pro ni je to normální práce.

Thompsonová, která se včelařením živí, nepoužívá při práci žádné ochrané pomůcky - rukavice, kuklu, klobouk ani kombinézu. "Přesunutí hnízda do úlu bez pomůcek nebylo nic neobvyklého a výjimečného," řekla včelařka v rozhovoru pro BBC.

Po odkrytí podlahy přestěhovala část starého hnízda do nového dřevěného úlu. Holýma rukama do něho přenášela samotné včely. Potom vypátrala královnu, která klade pro celou kolonii vajíčka, a za pomoci umělohmotné spony ji přemístila do úlu. Včely královnu pak následují.