"Nevěřte fámám." Tesla čelí vážnému obvinění kvůli zběsilé jízdě modelu Y

Automobilka Hyundai vyrobila letos do konce října v závodě v Nošovicích na Frýdecko-Místecku 269 800 vozů, což bylo o 16,5 procenta více než ve stejném období loni. Počítá s tím, že letos vyprodukuje 321 500 aut a příští rok bude plán ještě vyšší. Plánujeme například zdvojnásobení výroby čistě elektrických aut. Momentálně Kona Electric tvoří asi deset procent výroby, příští rok by to měl být dvojnásobek. Celkem už slezská továrna za dobu své existence vyrobila čtyři miliony automobilů, jubilejní vůz předvedla dnes. Dosud nejsilnějším rokem byl pro automobilku rok 2016, kdy vyrobila 358 400 vozů.