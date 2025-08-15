Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Tepelné ztráty a úniky tepla z domova – proč je odhalit ještě před zimou

před 3 hodinami
S příchodem chladnějších měsíců začíná období, kdy se naše domy a byty musí vypořádat s nízkými teplotami a zvýšenými nároky na vytápění. Pokud ale budova trpí tepelnými úniky, může vás topná sezóna stát zbytečně tisíce korun navíc – a to nejen finančně, ale i z hlediska komfortu bydlení.
Podzim je ideální čas na měření tepelných ztrát a odhalování tepelných mostů, a to jak u rodinných domů, bytů, tak i bytových domů, komerčních objektů a dalších staveb.

Společnost Termoklinika nabízí tyto služby na profesionální úrovni - poskytuje měření termokamerou a dronem, vyhodnocení i návrhy řešení.

Jak se měření provádí

Moderní technologie dnes umožňují rychle a přesně odhalit i skryté problémy, které pouhým okem neuvidíme.

  1. Termokamera - ruční nebo statická, která snímá povrchovou teplotu stavebních konstrukcí. Na termogramu se problémové oblasti zobrazují jako teplejší (únik tepla) nebo chladnější místa (nedostatečná izolace). Společnost Termoklinika využívá vysoce výkonnou termokameru FLIR E6XT, která disponuje vysokou citlivostí, rozlišením a technickými funkcemi jako izoterma či MSX režim.

  2. Dron s termokamerou - ideální pro velké objekty, střechy a těžko přístupná místa. Termoklinika používá profesionální průmyslový dron Mavic 3T vybavený termokamerou pro efektivní snímání z výšky.

  3. Vyhodnocení dat - odborník z Termokliniky identifikuje příčinu úniku tepla (např. špatně izolovaná střecha, netěsná okna, nedokonalé napojení konstrukcí) a navrhne vhodná řešení.

Proč je důležité měření provést včas

Podzimní měsíce jsou z hlediska termodiagnostiky ideální - venkovní teploty jsou již dostatečně nízké pro detekci tepelných anomálií, ale ještě před zimní špičkou máte dost času na opravy. Úniky tepla se vždy řešit dají.

Pokud měření odložíte až na zimní období:

  • Oprava bude dražší a logisticky složitější - výměna izolace nebo oken ve mrazech je náročná.

  • Ztráty tepla budou kontinuální - celý topný cyklus bude narušen.

  • Komfort klesne - v objektech mohou vznikat studená místa, průvan, zvýšená vlhkost.

Rizika neodhalených tepelných mostů

Neodhalené tepelné mosty přinášejí nejen vyšší účty za energií, ale i další vážné následky:

  • Kondenzace vlhkosti → tvorba plísní a poškození konstrukcí.

  • Rychlejší stárnutí materiálů - fasády, omítky a izolace trpí kvůli teplotním výkyvům a vlhkosti.

  • Zhoršený mikroklima - nízký komfort a možné dopady na zdraví obyvatel.

  • Vyšší uhlíková stopa - plýtvání energií má ekologické dopady.

Shrnutí

Kontrola úniků tepla pomocí termokamery a dronu je rychlý, neinvazivní a přesný způsob, jak ochránit svůj domov i peněženku a vyhledat tepelné mosty. Společnost Termoklinika nabízí profesionální termodiagnostiku objektů - od rodinných domů po bytové domy - včetně vypracování závěrečné zprávy, doporučení a fotodokumentace. S blížícím se podzimem začíná hlavní sezóna měření, takže pokud chcete mít jistotu efektivní a komfortní topné sezóny, je nyní ten pravý čas domluvit si kontrolu.

 
