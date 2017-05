Recenze: Film Monstrum nezná míru. Stejně jako Stalinův pomník selhává v proporcích

před 57 minutami

Silný námět Monstra - příběh sochaře Otakara Švece, jenž podlehl vlastnímu zrůdnému pomníku na pražské Letné - se bohužel nesetkal s dostatečně silným scénářem. Ten místo problému utíká k hned několika milostným trojúhelníkům.

Některé náměty jsou možná až moc silné. Snímek Monstrum o sochaři Otakaru Švecovi, jenž stál za nechvalným Stalinovým pomníkem na Letné a jeho tvroba ho nakonec přivedla do hrobu, patří mezi ně.

Události odrážející jak nešťastnou dobu, tak univerzální lidské konflikty jako by existovaly proto, aby je někdo vyprávěl. Filmaři Viktoru Polesnému tu dějiny vedou ruku a podobně jako u zkázy Titaniku jde o příběh tak vděčný a přirozeně vypointovaný, že kdyby se opravdu nestal, žádný scenárista by neměl drzost si ho vymyslet. Nikdo by mu ho totiž neuvěřil.

Milostné pletky a Stalin

O nezvládnutosti celého projektu nakonec vypovídá už jen to, že Česká televize pracně a s velkou publicitou vztyčila na původním místě nad Prahou maketu části "fronty na maso", aby se ve filmu objevila jen v několikavteřinovém záběru. Se stejnou marnotratností přistupuje Polesný ke všemu, co se mohlo změnit v jedno z nejsilnějších tuzemských dramat.

Předně mu onen silný námět nestačí a má potřebu zaplevelit ho řadou melodramatických prvků. Na tvorbu pomníku se tak chvílemi zapomíná a místo něj se do popředí dostávají milostné trojúhelníky (je jich hned několik).

Jenže zatímco třeba zmíněný Titanic je jen obrovský ocelový stroj a jeho oživení zápletkou mezi pasažery dává smysl, Otakar Švec se svými konflikty a vnitřními rozpory už coby plnohodnotlá lidská bytost podobné berličky nepotřebuje a ve filmu působí rušivě. Jediný nutný vztah byl ten s jeho manželkou, jemuž se však nedostává prostor, když si každý hrdina musí přijít "na své".

Pochopitelněji už působí, že se vedle samotného sochaře (Jan Novotný) pokládá jeho mladý asistent (Martin Kraus), což sice připravuje Švece o izolaci, na druhou stranu to filmu dodává střet generací. Námětu padne lépe než nudné milostné avantýry se Zuzanou Stivínovou a Petrou Nesvačilovou: obě sice podávají dobré výkony, jejich postavy však dokazují trvající českou neschopnost nabídnout ženské figury, které mají také jiný smysl života než být jen předmětem zájmu muže.

Snímek se tak drolí mezi politický thriller a dobové melodrama, což a priori není nemožná kombinace. Monstru to ale zabraňuje ponořit se dost hluboko do společenské a emocionální roviny. Vztahy postav i jejich osobní konflikty jsou tezovité a jde je pochopit jen tehdy, kdy jsou nahlas vysloveny. I když spíš než "pochopit" řekněme "zaznamenat".

Bez citu

Polesný bohužel neodolal nutkání osobně napsat scénář, který je plný polopaticky návodných dialogů, jež propadají banálním narážkám předznamenávajícím děj. Z každého potenciálně silného momentu pak jen vysávají dramatický účinek.

Absenci citu pro míru odhaluje už úvodní titulková sekvence, v níž nápis "Monstrum" mizí v ošklivé digitální explozi po vzoru amerických blockbusteů. Za zmínku stojí i v Česku typické likvidační užívání návodné hudby, která divákovi říká, co má cítit. Máloco působí tak násilně, jako když v tíživém dramatu najednou začne hrát laškovná hudba, aby nikomu neušlo, že daná scéna má být komediálním odlehčením. Horší už je jen to, když na konci dramatického dialogu udeří vypravěč do bubnů.

Monstrum 2017, životopisné drama, Česko, 99 minut

Režie, scénář: Viktor Polesný

Hrají: Jan Novotný, Martin Kraus, Zuzana Stivínová, Juraj Deák, Vladimír Polívka, Patricie Solaříková, Tomáš Havlínek, Miroslav Etzler, Petra Nesvačilová a další

Hodnocení Aktuálně.cz: 45 %

Zatímco ve světě se většinou stížnosti vůči televizní tvorbě nesou v duchu absence umělecké svobody, v České televizi se jako problém - a nikoliv poprvé - ukazuje, že někteří autoři dostávají až příliš volnou ruku. Viktor Polesný má své silné stránky, ale v Monstru je neměl jak zužitkovat, protože nikdo nekorigoval jeho slabiny: předně neschopnost napsat plynulé dialogy a zvolené historické události zasadit do padnoucího rámce. Schopný dramaturg by pak mohl diskutovat i o jeho tendenci překračovat míru.

Ne každý je Orson Welles nebo bratři Coenovi, aby stál sám za každým aspektem svého díla. Filmu ale častěji prospěje střet protichůdných přístupů. Monstrum ukazuje, proč.