Mám rád lidi a pravdu, říká major StB Jaromír Ulč. Televize chystá sérii příběhů z doby normalizace

Na začátku září začne Česká televize ve spolupráci s neziskovou organizací Post Bellum vysílat šestnáctidílný dokumentární cyklus Příběhy 20. století, který mapuje dramatické osudy a příběhy „obyčejných lidí" v době husákovské normalizace. 3. září cyklus uvede díl pojmenovaný Moje StB. Diváci tak budou konfrontováni nejen s lidmi, jimž Státní bezpečnost ublížila, ale i s lidmi, kteří tuto moc představovali.

Nezisková organizace Post Bellum, která se věnuje mapování nedávné historie, spojila síly s Českou televizí. Od 3. září bude ČT2 vysílat šestnáctidílný dokumentární cyklus Příběhy 20. století, v němž představí konkrétní osudy lidí, jejichž život výrazně ovlivnil komunistický režim.

Základem jsou výpovědi shromážděné v projektu Paměť národa i velké množství archivních materiálů, které budou ilustrovat život v tehdejším Československu.

Na režii cyklu se podíleli Viktor Portel , Radim Špaček, Petr Hátle a Janek Kroupa.

, a Každý nový díl bude ČT2 vysílat vždy v neděli od 18.15, reprízy pak budou v pondělí od 19.15 a ve středu v 18.00.

"Období takzvané normalizace chceme postihnout jinak. Východiskem tematicky laděných dílů budou příběhy lidí, které z různých úhlů umožní nahlédnout způsob života v sedmdesátých a osmdesátých letech, jeho každodennost, smíření i nesmíření s ním, snahu vymanit se z něj i nevyhnutelné prohry," říká kreativní producent projektu Petr Kubica.

"Tvůrci poprvé v českém dokumentu využijí metodu a techniku rozpracovanou slavným americkým dokumentaristou Errolem Morrisem, která je založená na očním kontaktu a soustředěných výpovědích."

Hned první díl pojmenovaný Moje StB je postavený na výpovědích obou stran. V dokumentu kromě obětí režimu figuruje i bývalý major StB Jaromír Ulč, který na kameru vypráví o tom, jaké metody používal při vydírání a vyslýchání vytipovaných lidí.

"Mě to i bavilo a uspokojovalo, co se psychiky týče, ta komunikace s lidmi a přesvědčování, aby mi řekli, co potřebuju," říká v dokumentu Ulč.