Firma shání dobrovolníka, který zhlédne nejděsivější horory. Zaplatí mu 1300 dolarů

Finanční společnost FinanceBuzz hledá dobrovolníka, který v říjnu zhlédne třináct hororových filmů - cílem je zjistit, zda rozpočet snímku ovlivňuje jeho strašidelnost. Tu hodlají měřit podle frekvence srdečního tepu. Firma za nevšední úkol slibuje odměnu 1300 dolarů, v přepočtu 28 000 korun. Informoval o tom server CNN.

Zájemci, kteří by měli pocházet ze Spojených států a být starší 18 let, se mohou hlásit do 26. září. O výherci se rozhodne 1. října. Vybraný dobrovolník poté obdrží fitnessový náramek Fitbit, který zaznamenává mimo jiné srdeční tep. Dotyčný bude mít devět dní na to, aby zhlédl 13 snímků a dokončil všechny požadované úkoly.

Mezi 13 filmy, které společnost považuje za nejstrašidelnější, jsou Tiché místo (první i druhý díl), Saw: Hra o přežití, 3:15 zemřeš, Candyman, Insidious, Záhada Blair Witch, Sinister, Uteč, Očista, Halloween (2018), Paranormal Activity a Annabelle.

Společnost výherci uhradí poplatky za stažení filmů, které by neměly přesáhnout 50 dolarů (1000 korun).