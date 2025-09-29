Teka se spojila s Van Goghem: Kuchyně jako umělecká galerie

Umění, které ožívá v každodenním životě
Kuchyňské spotřebiče už nejsou jen praktickými pomocníky, ale stávají se designovým prvkem místnosti. Edice Van Gogh Museum je určená těm, kdo od kuchyně chtějí více než jen funkčnost. Vnímají vaření jako formu kreativity a očekávají, že jejich spotřebiče budou stejně výjimečné jako jejich životní styl. Teka tímto projektem potvrzuje svou vizi, že kuchyně je srdcem domova a místem, kde se spojuje radost z vaření s krásou.
Podpis a tahy štětcem: DNA mistrů
Originalita této kolekce nespočívá v pouhé reprodukci slavného obrazu. Designéři se ponořili do Van Goghova tvůrčího procesu a objevili prvky, které na spotřebiče přenesli. Kolekci dominují jemné, ale expresivní tahy zachycené z původní skici, která předcházela vzniku slavného díla Slunečnice (1889).
Tento prvek evokuje první, surovou vizi mistra a podtrhuje myšlenku, že i ty největší kulinářské zážitky začínají nápadem. Každý kus je navíc opatřen autentickým podpisem Vincenta van Gogha. Plynulý a dynamický rukopis, který malíř používal, dodává celé řadě punc sběratelské hodnoty a originality.
Minimalistický luxus: černé sklo a šampaňská ocel
Umělecké detaily jsou zasazeny do elegantního rámu minimalistického luxusu. Teka zvolila sofistikovanou kombinaci hladkého černého skla s decentními akcenty šampaňské oceli. Tento materiál v teplém, vznešeném odstínu harmonicky ladí s moderními i klasickými interiéry.
"Kolekce zahrnuje kompletní sadu spotřebičů pro vybavení celé kuchyně. Poprvé se ve stejném uměleckém designu objevuje i chladnička, díky čemuž je možné vytvořit dokonale jednotný prostor," doplňuje Lucie Klabanová, Managing Director Teka CZ&SK.
Spojení estetiky a špičkové technologie
Pod esteticky vytříbeným povrchem se skrývají modely nejnovější generace s pokročilými funkcemi, které zajišťují maximální efektivitu a komfort při vaření. Prémiové povrchové úpravy kombinují krásu s odolností, takže spotřebiče obstojí v každodenním provozu po mnoho let. Hlavní roli zde ale hraje design, každý kus se stává nejen praktickým pomocníkem, ale i uměleckým dílem.
