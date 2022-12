Těhotnej kuchař: Fit jídel mají všichni už plné zuby, lidi si dají radši dršťkovou

Na sociálních sítích se proslavil díky dvouminutovým videím, na nichž připravuje většinou masové pokrmy a poctivou českou kuchyni. Publikum si získal krom svého kuchařského umu také jadrným projevem a vtipnými průpovídkami. Jaroslav Vajgl alias Těhotnej kuchař letos získal za svou tvorbu cenu Křišťálová lupa v kategorii One (wo)man show.

Začátky projektu Těhotnej kuchař přitom byly velmi pragmatické. Kvůli pandemii koronaviru musel Jaroslav dočasně zavřít své kasino i restaurace a doufal, že díky videím o vaření na YouTube by mohl alespoň částečně pokrýt náklady na nájem.

"Naivně jsem si myslel, že z toho budu mít rychlé příjmy," hodnotí zpětně. "K tomu jsem se ale dostal asi až po roce práce, takže během covidu mě musela živit partnerka," dodává.

Jaroslav postupně rozšířil práci na všechny hlavní platformy - Facebook, Instagram a TikTok, který do té doby neznal a řekly mu o něm děti. Dnes má na sociální síti, která je vnímaná především jako místo pro mladé, přes 350 tisíc sledujících. Předtím byl, jak říká, "starý facebookař". "Neměl jsem ani Instagram, nechápal jsem, proč bych se měl dívat na něčí fotky," směje se. Dnes vidí velkou výhodu krátkých videí, která postupně ovládají většinu sociálních sítí. "V dnešní uspěchané době nemají lidé čas dívat se na video, kde se prvních pět minut krájí suroviny," je přesvědčený.

Chvíli trvalo, než našel svůj styl. Úspěch přišel, když narazil na videa Kristýny Zemánkové, od níž odkoukal vyjadřování "jak mu zobák narost" i dodatečné dabování videí. "Ona se s tím taky moc nemaže. Zalíbilo se mi to a zjistil jsem, že mi to sedí," říká. Poté, co získal cenu Křišťálová lupa, v příspěvku zmínil, u koho se inspiroval. "Protože když mi začala růst sledovanost, lidé ji osočovali, že to dělá podle mě. Nechci, aby jí někdo psal hloupé komentáře pod její videa. Občas si napíšeme a vycházíme spolu perfektně," pochvaluje si.

Nikoho do kuchyně nepouštím

Dnes už se věnuje pouze provozu kasina, restaurace se vzdal, práce na projektu Těhotnej kuchař mu totiž zabírá dvanáct až čtrnáct hodin denně. Proto k sobě nedávno přibral dlouholetého kamaráda, který se mu stará o spolupráce nebo o nedávno vyšlou kuchařku, která se rozprodala během tří týdnů. "Už nejde tolik o vaření, hodně času mi zabere sestavování receptů tak, aby v nich nebyly zásadní chyby a lidé si podle nich mohli snadno uvařit. Spoustu času strávím také správou sítí a odpovídáním na komentáře," vysvětluje.

Sice o sobě tvrdí, že je amatérský kuchař, ale vaření je jeho vášní už asi patnáct let. Kvůli několika potravinovým alergiím totiž doma vládne v kuchyni výhradně on. "Tehdy začal být velmi dostupný internet a já jsem si vyhledával nové recepty, abychom doma nejedli pořád to samé. Teď navíc potřebuju skoro všechno, co doma vaříme, natočit, takže svou paní do kuchyně nepouštím," říká.

V kuchařském umu se dále zdokonaloval ve vlastní restauraci. Nejprve byl v kuchyni s profesionálním kuchařem, pak vařil úplně sám. "Zdokonalil jsem se tam v tom, aby mi práce šla rychle a aby jídlo nějak vypadalo. Také jsem si osvojil různé postupy, jako je odblaňování masa. První týden pro mě byl peklo, nebyl jsem zvyklý stát celý den na nohou," vzpomíná.

Raději dršťková než hříbkový krém

Přestože pracoval v kuchyni, většinu receptů, které točí na své profily, zkouší poprvé. Na internetu si jich projde hned několik a pak z nich složí svůj originální postup. Většinou se mu zadaří na první dobrou. Vaří převážně těstoviny, českou kuchyni a těžší masitá jídla. "Ale když jsem se dneska asi po měsíci zvážil, říkal jsem si, že od ledna asi budu muset začít i s odlehčenou kuchyní," směje se Jaroslav. "Možná po tom bude začátkem roku poptávka i od diváků," dodává.

Jinak si ale za svým konceptem vydatných jídel stojí. "Pro lidi jsem záchranný ostrov, protože fit a raw stravy už mají všichni plné zuby. Hlavní proud populace má rád českou kuchyni. Raději si dají dršťkovou než hříbkový krém s lanýži," je přesvědčený. Sledují jej také Češi žijící v zahraničí a vždy se těší, až si "po všech těch pastách, salátech a mořských plodech dají poctivé knedlo vepřo zelo".

Přesto si Jaroslav myslí, že by Češi měli spotřebu masa o něco snížit a místo toho investovat do kvalitnějších produktů. "Maso stačí jíst čtyřikrát týdně, někteří jsou ale nastavení tak, že si jej dávají i dvakrát denně. Vzniká tak tlak na nízkou cenu, čemuž odpovídá i jeho kvalita v běžných supermarketech," říká s tím, že sám v nich už nenakupuje.

Namísto toho doporučuje počkat, až bude kvalitní maso ve slevě, nakoupit ho ve větším množství a zamrazit. Je přesvědčený, že ani v dobách krize by lidé neměli jako první šidit kvalitu jídla. "To se totiž odrazí na vašem zdraví. Je samozřejmě snazší kupovat horší potraviny než přestat kouřit nebo pít jen dvě piva místo šesti, ale úspory se dají dělat jinde než v kuchyni," věří.

A jak se Jaroslav cítí jako internetová celebrita? Přestože se to z jeho svérázného a sebevědomého projevu ve videích nezdá, považuje se za introverta. I přes obrovský počet sledujících se tak snaží zůstávat spíš v ústraní a na sociálních sítích ukazuje svůj obličej jen minimálně. "Dostávám pozvánky na různé akce, ale drtivou většinu odmítám, protože ve společnosti cizích lidí se necítím dobře, a hlavně si s nimi nechci povídat. Ale není to tak hrozné, lidé většinou znají jen můj hlas a na ulici si pro sebe nahlas zatím nemluvím, takže mě nepoznávají," říká.

