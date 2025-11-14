Magazín

"Takový prašan jsme nikde na světě neviděli." Skipas tu však stojí míň než ve Špindlu

"Takový prašan jsme nikde na světě neviděli." Skipas tu však stojí míň než ve Špindlu
Cestovatelé Kristýna Svobodová a Martin Suchý odletěli na rok pracovat do Japonska.
"Získat working holiday víza bylo mnohem jednodušší než třeba na Nový Zéland," pochvalují si oba mladí lidé, z nichž se stali správci horské chaty nad olympijským Naganem.
"V souhrnu tu během loňské zimy napadlo přes 10 metrů sněhu. Takový prašan jsme nikde na světě neviděli," pochvalovali si loňskou sezonu.
"Možnost odjet pracovat na Nový Zéland je mezi Čechy a Slováky populární a hojně využívaná. Každý známe někoho, kdo tam odjel trhat kiwi nebo jiné sezonní ovoce. Když se ale člověk zamyslí, jestli má ve svém okruhu i někoho, kdo takhle vycestoval například do Japonska, je těch lidí o poznání méně," vypráví osmadvacetiletá Kristýna. Zobrazit 38 fotografií
Foto: Martin Suchý
Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 1 hodinou
Cestovatelé Kristýna Svobodová a Martin Suchý odletěli na rok pracovat do Japonska. "Získat working holiday víza bylo mnohem jednodušší než třeba na Nový Zéland," pochvalují si oba mladí lidé, z nichž se stali správci horské chaty nad olympijským Naganem. "V souhrnu během loňské zimy napadlo přes 10 metrů sněhu. Takový prašan jsme nikde na světě neviděli," pochvalovali si loňskou sezonu.

"Možnost odjet pracovat na Nový Zéland je mezi Čechy a Slováky populární a hojně využívaná. Každý známe někoho, kdo tam odjel trhat kiwi nebo jiné sezonní ovoce. Když se ale člověk zamyslí, jestli má ve svém okruhu i někoho, kdo takhle vycestoval například do Japonska, je těch lidí o poznání méně," vypráví osmadvacetiletá Kristýna.

Zimní Japonsko cestovatelské dvojici naprosto učarovalo.
Zimní Japonsko cestovatelské dvojici naprosto učarovalo. | Foto: Martin Suchý

"Sehnat working holiday víza do Japonska přitom bylo o poznání jednodušší než na Nový Zéland," dodává s tím, že k jejich získání stačilo napsat motivační dopis a absolvovat lékařskou prohlídku. "Oproti cestě na Zéland, kde člověk musí splnit spoustu požadavků, popasovat se s byrokracií a ještě mít k tomu všemu navíc štěstí, to bylo vlastně hodně jednoduché," míní.

Potíže neměli Kristýna s Martinem ani se sháněním práce jako takové. "Na Facebooku jsme si zadali do vyhledávání ,Hakuba jobs' (práce v okolí horské vesnice Hakuba v prefektuře Nagano - pozn. red.) a vyskočila na nás spousta nabídek. Chtěli jsme si práci zařídit s velkým předstihem, takže jsme ji hledali už v létě, ačkoliv letenky jsme měli až na konec listopadu. Teď už ale víme, že pracovních míst je tady hodně i během sezony a dá se v místě bez problémů sehnat," vysvětluje Kristýna s tím, že poptávka je hlavně po pracovnících, kteří umí anglicky.

"Japonci jsou na tom s angličtinou špatně. V obchodech a obecně ve službách znají základní slovíčka, ale když s nimi máte řešit, že vám na chatě praskla odpadová trubka z pračky, je to spíš složité," směje se. "Turisté, kteří do japonských horských středisek jezdí na dovolenou, jsou navíc nejčastěji z anglicky mluvících zemí, takže když umíte jazyk, práci bez problémů seženete."

Náplní práce, kterou si nakonec pár našel, je péče o horskou chatu s kapacitou 34 návštěvníků. "Ráno bylo třeba hosty odvézt dodávkami na svah a poté se vrátit a uklidit - ustlat postele, vynést odpadky, umýt koupelny a toalety. Někdy nám úklid zabral hodinu, jindy klidně čtyři. Pak následovalo volno až do pozdního odpoledne. Poté jsme museli hosty zase pod svahem vyzvednout a odvézt do města na jídlo nebo na nákup." Za to všechno si každý z nich měsíčně vydělal 150 tisíc jenů, v přepočtu asi 24 tisíc českých korun.

Když se lyžovačka omrzí, není nic jednoduššího než se naložit do některého z četných onsenů - horkých pramenů.
Když se lyžovačka omrzí, není nic jednoduššího než se naložit do některého z četných onsenů - horkých pramenů. | Foto: Martin Suchý

"Moc peněz to není, ale většinu sumy se nám dařilo si každý měsíc odložit a žít z toho, co jsme vydělali nadstandardním rozvozem turistů. Na Zélandu jsme si užívali a peníze tolik neřešili. Tady to bylo jiné," srovnává Češka obě pracovní zkušenosti. "Jestli bylo naopak něco podobné, tak zatím asi to, že se nám podařilo nabourat auto v Japonsku i na Zélandu," prohlásí pak v nadsázce Kristýna.

"Loni byla rekordní zima a od začátku sezony napadlo v souhrnu srážek přes 10 metrů sněhu. Jenže jezdit s dodávkou plnou lidí v takových podmínkách je zkrátka trochu divočina," krčí rameny. "Takže už se mi i stalo, že jsem celá vyklepaná uprostřed kopce prosila nějakého zjevně ne příliš nadšeného Japonce, jestli by mi na auto pomohl nandat řetězy. Moc se na to netvářil, ale nakonec mi pomohl."

Zimní dovolená v Japonsku má své kouzlo - přilišného přílivu turistů a front jako ve Špindlu se ale bát nemusíte.
Zimní dovolená v Japonsku má své kouzlo - přilišného přílivu turistů a front jako ve Špindlu se ale bát nemusíte. | Foto: Martin Suchý

Volný čas trávili českoslovenští světoběžníci různě. "Ze začátku jsme hodně lyžovali a užívali si prašan, jaký v Evropě nepotkáte. Stejně tak třeba to, že letíte dolů po svahu a nad hlavami vám na stromech skáčou divoké opice," vyzdvihuje jedinečnost lyžovačky v Japonsku. "Když pak člověka sníh omrzí, není nic jednoduššího než se naložit do onsenu, japonských termálních lázní, kam chodí muži a ženy zvlášť. Občas byl čas i na běžky, přece jen jsem holka z Jizerek, takže zabruslit si na olympijském stadionu bylo naprosto samozřejmé," pyšní se rodačka z Jablonce nad Nisou. 

Kromě řízení ve ztížených podmínkách a praskajících trubek od odpadu se Kristýně i jejímu partnerovi větší lapálie vyhýbaly. "Největší strasti byly nákupy v místních obchodech. Říkáte si, že vezmete telefon s překladačem a v klidu si všechno přeložíte, abyste nakoupili, co zrovna potřebujete. Jenže to, že Japonci něco považují za sýr, ještě vůbec neznamená, že to bude sýr, na jaký jsme zvyklí v Evropě," popisuje Kristýna a dodává, že oproti českému trhu je tady navíc sýr výrazně dražší, takže si každý nákup musí dobře rozmyslet. 

"Co je ale srovnatelné, jsou ceny skipasů. Ty se pohybují kolem tisícovky na den, takže když si cenu člověk porovná s lyžovačkou v Krkonoších, je to v Japonsku levnější. Ve Špindlu vám navíc žádné opice nad hlavami skákat nebudou," uzavírá Kristýna Svobodová.

Mohlo by vás zajímat:

Japonsko je pořád hodně zaměřené na výkon, ale trend se mění a ne všichni chtějí obětovat celý život kariéře, říká autorka knihy Sama v Tokiu. | Video: Michael Rozsypal
Prohlédnout si 38 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Je animovaný Čeburaška vhodným vzorem pro ruské děti? Ruští poslanci tvrdí, že je Žid

Je animovaný Čeburaška vhodným vzorem pro ruské děti? Ruští poslanci tvrdí, že je Žid

Nenechte si ujít: Frankenstein ve filmu i na divadle či bluesový festival v Šumperku

Nenechte si ujít: Frankenstein ve filmu i na divadle či bluesový festival v Šumperku
Přehled

Cukrovka mu změnila život. Raději z ní udělal úspěšný podcast, než aby se litoval

Cukrovka mu změnila život. Raději z ní udělal úspěšný podcast, než aby se litoval

V jednu dobu ho obsadily toulavé kočky. Trumpův rodný dům je znovu na prodej

V jednu dobu ho obsadily toulavé kočky. Trumpův rodný dům je znovu na prodej
9 fotografií
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Obrazem Cestování Japonsko lyžování zima hory Alpy Nagano

Právě se děje

před 8 minutami
Před lety napadl taxikáře skleněnou lahví a faráře pobodal. Muž nyní žádá o milost

Před lety napadl taxikáře skleněnou lahví a faráře pobodal. Muž nyní žádá o milost

Soud jej pokládal za nebezpečného recidivistu, už dříve byl totiž trestaný za násilnou trestnou činnost.
před 11 minutami
Je animovaný Čeburaška vhodným vzorem pro ruské děti? Ruští poslanci tvrdí, že je Žid

Je animovaný Čeburaška vhodným vzorem pro ruské děti? Ruští poslanci tvrdí, že je Žid

Zákonodárci debatují o financování projektu, který by měl propagovat ruské dětské hrdiny, protože jejich pozici ohrožuje konkurence ze zahraničí.
před 33 minutami
Nerozluční kámoši i nesmiřitelní nepřátelé z poslaneckých lavic. Kdo sedí vedle koho
Infografika

Nerozluční kámoši i nesmiřitelní nepřátelé z poslaneckých lavic. Kdo sedí vedle koho

Od rána pokračuje druhá schůze sněmovny. Kolik metrů od sebe dělí bratry Okamurovy nebo Pirátsvo od Motoristů? Aktuálně.cz nabízí infografiku.
před 44 minutami
"Merckxovi by nemohl ani vázat tkaničky." Belgičan překvapil ostrou kritikou Pogačara

"Merckxovi by nemohl ani vázat tkaničky." Belgičan překvapil ostrou kritikou Pogačara

Tadej Pogačar je tak úspěšný, až se některým legendám zajídá. Jinak si nelze vysvětlit výstup bývalého belgického cyklisty Rogera de Vlaemincka.
Aktualizováno před 1 hodinou
Starosta Kličko: Hořel skoro celý Kyjev, raketa dopadla i na školu

ŽIVĚ
Starosta Kličko: Hořel skoro celý Kyjev, raketa dopadla i na školu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou

"Takový prašan jsme nikde na světě neviděli." Skipas tu však stojí míň než ve Špindlu

"Takový prašan jsme nikde na světě neviděli." Skipas tu však stojí míň než ve Špindlu
Prohlédnout si 38 fotografií
Cestovatelé Kristýna Svobodová a Martin Suchý odletěli na rok pracovat do Japonska.
"Získat working holiday víza bylo mnohem jednodušší než třeba na Nový Zéland," pochvalují si oba mladí lidé, z nichž se stali správci horské chaty nad olympijským Naganem.
před 1 hodinou

Když se rozhoří nebe. Obyvatelé Kyjeva prožili pět hodin hrůzy, Rusko masivně útočilo

Když se rozhoří nebe. Obyvatelé Kyjeva prožili pět hodin hrůzy, Rusko masivně útočilo
Prohlédnout si 20 fotografií
Obyvatelé Kyjeva za sebou mají krušnou noc.
Protivzdušná obrana byla aktivována, oznámil v jednu hodinu po půlnoci starosta města Vitalij Kličko na platformě Telegram.
Další zprávy