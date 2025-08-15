Magazín

Víte, co je pod vámi? Od mumií a tajného metra až po vládní kryty pod Prahou

Dan Poláček Nikola Bernard Dan Poláček, Nikola Bernard
před 9 hodinami
Pod povrchem Prahy se skrývá tajemný svět. Komplexní labyrint, kde se románské sklepy potkávají s vládními bunkry, hrobkami s mumiemi, nacistickými továrnami a nikdy nespuštěnou stanicí metra. Odhalte s námi fakta o přístupných i přísně střežených místech a poznejte metropoli tak, jak ji zná jen málokdo.
Historická čistírna odpadních vod v Praze-Bubenči, dnes Ekotechnické muzeum; interiér cihlových kleneb, rok 2007. Ilustrační snímek
Historická čistírna odpadních vod v Praze-Bubenči, dnes Ekotechnické muzeum; interiér cihlových kleneb, rok 2007. Ilustrační snímek | Foto: Aktuálně.cz / Hynek Glos / Lidové noviny / Profimedia

Stínová metropole

Pohled do podzemí Staré čistírny odpadních vod v Bubenči, postavené v letech 1901-1906 jako součást Lindleyova kanalizačního systému. Tato stavba je významnou ukázkou skryté technické infrastruktury Prahy a zapadá do kontextu "stínového města" existujícího pod ulicemi metropole. Snímek byl pořízen v roce 2007.

