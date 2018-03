Světlem do světa inteligentních technologií: Smart+ od LED-VANCE

Protože funkce ZigBee je již integrována v Amazon Echo Plus, mohou uživatelé připojit produkty Smart+ k tomuto systému od Amazon, aniž by k tomu potřebovali další bránu. | Foto: LEDVANCE

Smart+ je od září 2017 nová generace chytrých osvětlovacích produktů pro spo-třebitele. Výrobce, firma LEDVANCE (www.ledvance.cz/), světový hráč v oblasti LED osvětlení bude na nadcházejícím veletrhu Light + Building vystavovat nejno-vější přírůstky do této své řady chytrých produktů Smart+.

LEDVANCE představí značně rozšířené portfolio ZigBee - využívající bezdrátový komunikační standard Zigbee 3.0 - a také inovace speciálně určené pro Apple HomeKit. Asistenti jako např. Alexa od firmy Amazon a Siri od firmy Apple umožňují snadné ovládání produktů pomocí hlasových příkazů - a v případě společností Apple a Amazon dokonce bez potřeby dalších bran.

Prostřednictvím Apple HomeKit lze aktuálně ovládat světelný zdroj LED Classic A a LED pásek Flex Strip. V roce 2018 řadu Smart+ čeká rozšíření o několik světelných zdrojů, svítidel a komponent, včetně moderních stmívatelných filamentových LED žárovek, svítidel pro nepřímé osvětlení a venkovního barevného LED pásku Outdoor Flex Multicolor.

Pro chytré domácí systémy založeny na ZigBee uvede společnost LEDVANCE rozšířené portfolio stmívatelných světelných zdrojů a produktů pro venkovní použití. Kromě kompletních řad vícebarevných venkovních dekorativních svítidel určených pro montáž na zdi nebo sloupky představí LEDVANCE také "venkovní ovladatelnou zásuvku", která umožňuje ještě lepší ovládání venkovních zařízení, jako jsou světelné řetězy nebo fontány.

Produkty ve variantě Apple HomeKit i produkty ve variantě založené na ZigBee společně s Amazon Echo Plus mohou uživatelé ovládat bez přídavné brány a využít tak hlavních funkcí bez nutnosti pořizovat další zařízení. Protože funkčnost se ZigBee je již v systému Amazon integrována, mohou uživatelé přímo připojit produkty Smart+ do Amazon Echo Plus bez dalšího rozhraní, což umožňuje i velmi jednoduché nastavení režimů, jako např. světelný režim pro buzení nebo časové plány, jako např. rozsvícení nebo zhasnutí světla v určitou konkrétní dobu.

Pro maximalizaci pohodlí uživatelů je k ovládání produktů Smart+ možné využít hlasových příkazů - "Alexa" v případě Amazon pro ZigBee portfolio, nebo "Siri" pro produkty kompatibilní s Apple HomeKit.

Další nový prvek obsažený v produktech ZigBee od společnosti LEDVANCE, které budou k dostání během roku 2018, není zvnějšku vidět: update na standard ZigBee 3.0. Tento update zvyšuje bezpečnost a interoperabilitu mezi nejrůznějšími zařízeními v rámci celého chytrého domácího systému.

Se Smart+ portfoliem nabízí společnost LEDVANCE spotřebitelům novou generaci inteligentních produktů, které jsou kompatibilní s mnoha hlavními chytrými domácími platformami. Smart+ produkty nahrazují původní řadu "Lightify", se kterou však nadále zůstává zachována kompatibilita. Oficiální partnerské systémy Smart+ řady ZigBee pro Evropu v současnosti zahrnují Amazon Echo Plus, Samsung SmartThings (dosud v rámci Evropy k dostání ve Velké Británii) a Qivicon (nainstalovaný v Telekom Magenta Smart, Vattenfall Smart a EinfachSmart). Tím však výčet kompatibilních systému nekončí. Naopak. I nadále se v nejbližší době budou partnerství rozšiřovat a zdokonalovat.

Díky svým schopnostem jsou produkty Smart+ skvělými nástroji ke snížení fakturovaných částek za elektřinu, mají dlouhou jmenovitou životnost a také stabilní světelný výstup, což je spojeno s vysokými nároky na kvalitu všech výrobků LEDVANCE - jako pokračovatele vysoce kvalitního osvětlení značky OSRAM.

Pro své produkty Smart+ používá společnost LEDVANCE i nadále produktovou značku OSRAM.

Více informací o těchto produktech najdete zde: https://smartplus.ledvance.com/.