Farmaření pomocí dronů. Studenti zvítězili s projektem Cooltivate

Rozjet vlastní startup během jednoho studijního semestru? O tom, že je to možné, se letos přesvědčily desítky vysokoškoláků v soutěžním programu JA StartUp. Pod hlavičkou mezinárodní vzdělávací organizace Junior Achievement je v něm aktuálně zapojeno 14 českých univerzit.

Nejdřív to byl jen nutný zápočet, pak se ale rozjel velký byznys - i tak se dají popsat pocity účastníků programu JA StartUp, který vysoké školy zařazují do svých výukových předmětů či volitelných seminářů zaměřených na podnikání.

"Pilotní program JA StartUp jsme na českých vysokých školách zahájili teprve na podzim 2022. A byla to skvělá premiéra - tehdejší vítězka bodovala s firmou Cartoon Yooself na kreslené portréty ve stylu animáků i na mezinárodní scéně. V programu studenti založí a vedou firmu se vším všudy, ale stále je možné to brát jen tak ‚na zkoušku‘. Od září do ledna zažijí opravdové reálie podnikání a po konci programu studentské společnosti zanikají. Vidíme ale, že nemalá část, zhruba 20 procent, v byznysu úspěšně pokračuje," uvedl ředitel české kanceláře Junior Achievement Martin Smrž.

Nejlepší projekty letoška byly vyhlášeny koncem února. Zvítězil tým Cooltivate z Anglo-americké univerzity v Praze s nápadem na efektivnější a udržitelné zemědělství pomocí dronů. V červenci svoji začínající firmu představí na mezinárodní přehlídce GEN-E v Athénách.

"Název firmy Cooltivate vznikl spojením dvou anglických výrazů - ‚cultivate‘ (kultivovat), které má v jádru růst, péči o půdu v zemědělství, a ‚cool‘, které zdůrazňuje inovace, modernost a udržitelné chování směrem k planetě. Naše drony poskytují v reálném čase zprávy o stavu plodin, kvalitě půdy a zavlažování, což umožňuje malým a středním farmářům efektivnější řízení zdrojů a maximalizaci zisku bez nadužívání vody či hnojiv. Díky dronům a aplikaci FarmLife 3.0 budou mít zemědělci všechna potřebná data rychle a snadno k dispozici," popsal člen týmu Cooltivate Radim Zavoral. Také oni plánují svůj projekt dál rozvíjet i po skončení programu JA StartUp.

Na českých vysokých školách letos proběhl 3. ročník programu a zájem rychle roste. S novým startupem mohou studenti soutěžit ve dvou na sobě nezávislých kategoriích - TopBrand, která odkazuje na nejlepší vizuální identitu firmy, a TopProject, která se zaměřuje na kvalitu podnikatelského plánu. Firma Cooltivate letos opanovala obě kategorie zároveň, s logem předčila dalších 36 týmů, s podnikatelským záměrem uspěla v konkurenci 43 soutěžících.

"Koncept programových soutěží, které jsou postaveny širokospektrálně, rozvíjí posun ve všech potřebných vlastnostech nezbytných k úspěšnému podnikání. Věřím, že jsme účastníkům dodali impulz zdravého sebevědomí, které může vést k prosazení se doma i v zahraničí," dodal Martin Smrž.

Program JA StartUp probíhal kompletně v angličtině. Tu využije vítězná firma Cooltivate také při reprezentaci Česka na největší evropské přehlídce studentských firem GEN-E 2025 organizátora JA Europe v Řecku.