Středočeský kraj láká na kulturu i sport

Přemýšlíte, jak strávit zbývající letní dny? Zkuste filmovou turistiku, vyšplhejte na rozhlednu nebo si prohlédněte některou z nově rekonstruovaných památek. Přinášíme vám tipy na zajímavá místa ve středních Čechách, do jejichž rozvoje a obnovy kraj v posledních letech investoval.

Barokní zámek v Panenských Břežanech je spjat se jménem geniálního architekta barokní gotiky Santiniho-Aichela. Jeho rukopis je nesmazatelně vepsán do kaple sv. Anny. K tomuto místu se vážou také jména dvou nacistických zločinců Karla Hermana Franka a Reinharda Heydricha, kteří se v nich usadili po vzniku Protektorátu Čechy a Morava. V roce 2012 získalo horní zámek Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace Středočeského kraje, které zde vybudovalo Památník národního útlaku a odboje. Během prohlídky se návštěvníci ponoří do událostí vedoucích k rozpadu první Československé republiky, spatří unikátní repliku "pankrácké gilotiny" a projdou vlakem symbolizujícím obludné transporty židovského obyvatelstva do koncentračních táborů.

Horní zámek v Panenských Břežanech získal Cenu za nejlepší rekonstrukci památkového objektu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2017.

Světovým fenoménem posledních let se stává filmová turistika. Zatímco nejvíce středočeských míst je k vidění v hořké komedii Teorie tygra, která tak zdůraznila rozmanitost kraje, jiné filmové trháky si vystačily s jedinou lokalitou. Seriál Bylo nás pět se odehrává v královském městě Kouřim, ležícím východně od Prahy. S jednou lokací si vystačil také Jiří Menzel při natáčení oscarového snímku Ostře sledované vlaky. V prostorách Loděnického nádraží, kde výpravčí Hubička razítkuje pozadí mladé Zdeničky, se dnes nachází Muzeum trati a Ostře sledovaných vlaků. S dětmi se můžete vydat na hrad Krakovec a hledat hradní strašidla rytíře Brtníka z Brtníku s dcerou Leontýnou z české hudební pohádky Ať žijí duchové!

Brožura pro filmové nadšence, která je provede po stopách vybraných českých i zahraničních filmů, je ke stažení na webu www.strednicechy.cz , kde mimochodem najdete řadu dalších kulturních i sportovních tipů.

Na svět z nadhledu se můžete podívat z rozhledny Čížovka, což je téměř čtyřicet metrů vysoká dřevěná jehlanová věž s ocelovým točitým schodištěm. Pro milovníky adrenalinu jsou k dispozici dva balkony s podlahou z tvrzeného skla. Čížovka získala Cenu za stavbu, která nejlépe rozvíjí kulturní hodnoty krajiny v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2018. Trasa je dostupná i na kole.

V neděli 30. srpna zve Atletika Stará Boleslav fanoušky atletiky na slavnostní otevření stadionu a atletické dráhy po rekonstrukci. Právě ve Staré Boleslavi vytvořil v roce 1951 Emil Zátopek světový rekord, kdy trať 20 km uběhl v čase pod jednu hodinu.

Středočeský kraj do kultury a sportu významně investuje. K letošnímu roku proběhlo přes 90 investičních akcí v celkovém objemu přes 2,4 mld. korun. Finance přišly jak z prostředků Středočeského kraje, tak z dotačních programů Státního fondu životního prostředí, Regionálního operačního programu Střední Čechy či jiných zdrojů.