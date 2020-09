Stojíme za slepicemi, tvrdí Vagnerová a Prachař. Nechali se zavřít do klece

Spolek ochránců zvířat Obraz natočil v režii Petra Němečka klip, ve kterém se nechají zavřít do klecí herci Jakub Prachař a Hana Vagnerová nebo umělkyně Léna Brauner. Chtějí tak upozornit na jednání sněmovny, která má příští týden rozhodnout o pozměňovacích návrzích na zákaz klecových chovů slepic.

Pokud sněmovna zákon schválí, mohl by platit za pět let, pravděpodobněji ale až od roku 2033. Zastánci zákazu argumentují tím, že nosnice v klecích mají nevyhovující podmínky. Odpůrci zase poukazují na to, že by tento krok poškodil české chovatele vůči ostatním v EU a umožnil by dovoz levných vajec zejména z Polska a Pobaltí.