Zapomeňte na dubajskou čokoládu, nejlepší na světě je ta z Prahy. S chřestem

"Pro nás je to největší mezinárodní ocenění, obrovský úspěch. A hlavně potvrzení naší filozofie, podle níž má smysl přidávat do čokolády zdravé ingredience typu chřestu. Experimentovat, ale nikdy neopouštět základní řemeslnou kvalitu," sdělil spolumajitel oceněné společnosti Petr Kovařík.
Český triumf: zlato za chřest a stříbro za maliny
Čeští zástupci si také připsali stříbrné medaile. Čokoládové dražé s kampotským pepřem od Steiner & Kovarik získalo stříbro (89,1 bodu) v kategorii dražé z bílé čokolády. Za veganskou malinovou čokoládu potom v kategorii plněných nebo ochucených čokolád získala stříbrnou medaili Míšina čokoláda (89,5 bodu). Čokoládová manufaktura, již v roce 2015 založila Michaela Dohnálková, předtím obdržela dvě zlaté medaile v letošním regionálním kole soutěže za Evropu, Afriku a Blízký východ.
Ocenění pro celkové vítěze si dále odnesla peruánská značka Cacaosuyo s tabulkou El Ganso, která získala 91,6 bodu v kategorii čistých hořkých tabulek. K dalším celkovým vítězům s nejvyšším hodnocením patřily 53procentní mléčná čokoláda od kolumbijské značky Cacao Hunters a italská Bellantoni Cioccolato s dražé Marrakech. První ve své kategorii obdržela zlato za 91,3 bodu a druhá za 94 bodů. Chřestová bílá čokoláda od pražské čokoládovny ve své kategorii obdržela hodnocení 92,1 bodu.
Soutěž International Chocolate Awards se koná od roku 2012. Letos hodnotilo výrobky 46 porotců z celého světa, kteří posuzovali kvalitu kakaových bobů, chuťový profil, zpracování, originalitu i technické provedení. Slavnostní vyhlášení výsledků světového finále 2025 se uskutečnilo online. Vyhlášení moderoval z Bukurešti spoluzakladatel soutěže Martin Christy, ke kterému se z Madridu a New Yorku připojili spoluzakladatelé Monica Meschiniová a Maricel Presilla.
Zdroj: Chocolate Awards 2025