Stěhování na venkov během jara - Nový začátek v blízkosti přírody

Infrastruktura a dostupnost: Důležitou otázkou je, jak se co nejsnadněji dostat do svého nového domova - zejména pokud pravidelně dojíždíte do práce nebo pokud vaše děti chodí do školy. Vyplatí se také zjistit si informace o možnostech dopravy, obchodech, zdravotní péči, školkách a školách.

Připravenost na změnu životního stylu: zahrada, dřevo na topení, delší cesty na nákupy - to vše může být novou výzvou. Někomu mohou přinést radost, jiného mohou překvapit, pokud na ně není připraven. Stojí za to poctivě zvážit: co se hodí do vašeho nového způsobu života a co se ještě budete muset naučit nebo natrénovat?