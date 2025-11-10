Zapomeňte na složité testy a jehly. Oči odhalí infarkt i to, jak rychle stárnete

Vědci z Velké Británie a Kanady přišli s důkazem, že drobné cévky na očním pozadí odrážejí stav cévního systému celého těla. Změny, které se v sítnici odehrávají, mohou kopírovat procesy probíhající v srdci, mozku i dalších orgánech.
"Oko poskytuje jedinečný, neinvazivní pohled do oběhového systému. Změny v cévách sítnice často zrcadlí změny v malých cévách po celém těle," vysvětluje genetička Marie Pigeyreová z McMaster University v Kanadě.
74 tisíc očí pod drobnohledem
Analýza očních skenů a genetických dat více než 74 tisíc lidí odhalila, že čím jednodušší a méně větvené cévky máme v očích, tím větší je naše genetické riziko srdečních chorob - a zároveň i rychlejší biologické stárnutí. Tento vztah potvrdila metoda zvaná Mendelovská randomizace.
Jinými slovy - pokud se vaše oční cévky zjednodušují, tělo zřejmě stárne rychleji i uvnitř.
Klíč k prevenci
Dalším zjištěním studie je role určitých bílkovin, které ovlivňují zánětlivé procesy a zdraví cév. Tyto látky by se v budoucnu mohly stát cílem nové preventivní léčby, která by pomohla zpomalit stárnutí cév a snížit riziko infarktu či mrtvice.
"Propojením očních skenů, genetiky a krevních biomarkerů jsme odhalili molekulární dráhy, které vysvětlují, jak stárnutí ovlivňuje cévní systém," říká Pigeyreová.
Rychlejší, levnější a bez jehel?
Dnes je ke zjištění rizika nemocí, jako jsou srdeční choroby, mrtvice nebo demence, potřeba řada komplikovaných testů. Pokud by je mohl nahradit jednoduchý oční sken, znamenalo by to revoluci v prevenci - vyšetření by bylo rychlejší, dostupnější a dalo by se provádět už v mladším věku.
Ačkoliv myšlenka využití očí jako diagnostického nástroje není nová, tato studie poskytuje zatím nejsilnější důkazy o tom, proč a jak to funguje.
Oči budoucnosti
Vědci doufají, že díky tomuto výzkumu se podaří vyvinout nové způsoby, jak zpomalením cévního stárnutí nejen prodloužit délku života, ale hlavně zlepšit jeho kvalitu. "Naše zjištění ukazují možné cíle pro léky, které by mohly zpomalit stárnutí cév, snížit zátěž srdečních onemocnění a nakonec prodloužit život," shrnuje Pigeyreová.
Zrakové testy budoucnosti by tak mohly lékařům umožnit odhalit hrozící infarkt nebo urychlené stárnutí dřív, než se projeví první příznaky. Stačil by obyčejný sken očí, který by mohl zachránit tisíce životů.
Zdroj: Science Alert