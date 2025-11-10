Magazín

Zapomeňte na složité testy a jehly. Oči odhalí infarkt i to, jak rychle stárnete

nib nib
před 37 minutami
Nová mezinárodní studie ukazuje, že obyčejné vyšetření očí by v budoucnu mohlo prozradit víc než jen to, jestli potřebujete nové brýle. Dokáže totiž napovědět, jak zdravé je vaše srdce a jak rychle biologicky stárnete.
Zrakové testy budoucnosti by mohly lékařům umožnit odhalit hrozící infarkt nebo urychlené stárnutí dřív, než se projeví první příznaky.
Zrakové testy budoucnosti by mohly lékařům umožnit odhalit hrozící infarkt nebo urychlené stárnutí dřív, než se projeví první příznaky. | Foto: Shutterstock

Vědci z Velké Británie a Kanady přišli s důkazem, že drobné cévky na očním pozadí odrážejí stav cévního systému celého těla. Změny, které se v sítnici odehrávají, mohou kopírovat procesy probíhající v srdci, mozku i dalších orgánech.

"Oko poskytuje jedinečný, neinvazivní pohled do oběhového systému. Změny v cévách sítnice často zrcadlí změny v malých cévách po celém těle," vysvětluje genetička Marie Pigeyreová z McMaster University v Kanadě.

Související

Zapomeňte na klapačky. Japonci zkouší lék, co vám vyčaruje třetí sadu zubů

zlozvyky-zuby, žena.cz

74 tisíc očí pod drobnohledem

Analýza očních skenů a genetických dat více než 74 tisíc lidí odhalila, že čím jednodušší a méně větvené cévky máme v očích, tím větší je naše genetické riziko srdečních chorob - a zároveň i rychlejší biologické stárnutí. Tento vztah potvrdila metoda zvaná Mendelovská randomizace.

Jinými slovy - pokud se vaše oční cévky zjednodušují, tělo zřejmě stárne rychleji i uvnitř.

Klíč k prevenci

Dalším zjištěním studie je role určitých bílkovin, které ovlivňují zánětlivé procesy a zdraví cév. Tyto látky by se v budoucnu mohly stát cílem nové preventivní léčby, která by pomohla zpomalit stárnutí cév a snížit riziko infarktu či mrtvice.

"Propojením očních skenů, genetiky a krevních biomarkerů jsme odhalili molekulární dráhy, které vysvětlují, jak stárnutí ovlivňuje cévní systém," říká Pigeyreová.

Rychlejší, levnější a bez jehel?

Dnes je ke zjištění rizika nemocí, jako jsou srdeční choroby, mrtvice nebo demence, potřeba řada komplikovaných testů. Pokud by je mohl nahradit jednoduchý oční sken, znamenalo by to revoluci v prevenci - vyšetření by bylo rychlejší, dostupnější a dalo by se provádět už v mladším věku.

Ačkoliv myšlenka využití očí jako diagnostického nástroje není nová, tato studie poskytuje zatím nejsilnější důkazy o tom, proč a jak to funguje.

Oči budoucnosti

Vědci doufají, že díky tomuto výzkumu se podaří vyvinout nové způsoby, jak zpomalením cévního stárnutí nejen prodloužit délku života, ale hlavně zlepšit jeho kvalitu. "Naše zjištění ukazují možné cíle pro léky, které by mohly zpomalit stárnutí cév, snížit zátěž srdečních onemocnění a nakonec prodloužit život," shrnuje Pigeyreová.

Zrakové testy budoucnosti by tak mohly lékařům umožnit odhalit hrozící infarkt nebo urychlené stárnutí dřív, než se projeví první příznaky. Stačil by obyčejný sken očí, který by mohl zachránit tisíce životů.

Zdroj: Science Alert

VIDEO: Spotlight moment: Přírodní metody oddálí stáří jen na chvíli, plastiku to nenahradí, říká Měšťák (14. 07. 2025)

Spotlight moment: Přírodní metody oddálí stáří jen na chvíli, plastiku to nenahradí, říká Měšťák | Video: Tým Spotlight
 
Mohlo by vás zajímat

Konec jednoho snu. Jak Mamutheum tiše pohřbilo svého génia i jeho tragický osud

Konec jednoho snu. Jak Mamutheum tiše pohřbilo svého génia i jeho tragický osud
9 fotografií

Recenze: Intimita na prodej a láska za předplatné. Virtuální přítelkyně jsou o samotě

Recenze: Intimita na prodej a láska za předplatné. Virtuální přítelkyně jsou o samotě
1:41

Kouřil jsem 20 jointů denně, nechápe DJ Roxtar. Léčebnu si musel vzít na splátky

Kouřil jsem 20 jointů denně, nechápe DJ Roxtar. Léčebnu si musel vzít na splátky

Jack Rozparovač z Čech. Zapomenutý příběh nejhoršího sériového vraha Martina Roháče

Jack Rozparovač z Čech. Zapomenutý příběh nejhoršího sériového vraha Martina Roháče
Přehled
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle životní styl vyšetření stárnutí věk oči srdce srdeční onemocnění nemoc skenování test

Právě se děje

před 13 minutami

Konec jednoho snu. Jak Mamutheum tiše pohřbilo svého génia i jeho tragický osud

Konec jednoho snu. Jak Mamutheum tiše pohřbilo svého génia i jeho tragický osud
Prohlédnout si 9 fotografií
Na dvorku stálo několik koster mamutů a mezi nimi on: Oscar, takřka v životní velikosti.
Kdysi to tu muselo být kouzelné. Cestičky, tematické stavby, rekonstrukce pravěkých obydlí. Dnes tu ale téměř nic z toho nenajdete.
před 14 minutami
"Není smutnějšího příběhu." Velký ruský talent kupí krachy, doma už čelí posměškům

"Není smutnějšího příběhu." Velký ruský talent kupí krachy, doma už čelí posměškům

Devátý hráč draftu 2018 Vitalij Kravcov znovu selhal při pokusu dobýt NHL.
před 28 minutami
Věci nejsou, jak se zdají. Putinův krvelačný systém má trhliny, Západ musí jednat
0:59

Věci nejsou, jak se zdají. Putinův krvelačný systém má trhliny, Západ musí jednat

"Zhatit Putinovy grandiózní cíle znamená lépe pochopit konkrétní dlouhodobé slabiny ekonomiky,“ tvrdí žena, která pracovala v ruské centrální bance.
před 37 minutami
Zapomeňte na složité testy a jehly. Oči odhalí infarkt i to, jak rychle stárnete

Zapomeňte na složité testy a jehly. Oči odhalí infarkt i to, jak rychle stárnete

Nová mezinárodní studie ukazuje, že obyčejné vyšetření očí by v budoucnu mohlo prozradit víc než jen to, jestli potřebujete nové brýle.
před 43 minutami

"Jsou to orgie." Nejdelší motorky světa se konečně dočkaly velkolepé výstavy v Praze

"Jsou to orgie." Nejdelší motorky světa se konečně dočkaly velkolepé výstavy v Praze
Prohlédnout si 32 fotografií
Pro Čechy Čechie, pro Němce Böhmerland. Albín Hugo Liebisch byl chytrý marketér.
Motocykly začal stavět v Krásné Lípě, tehdy Schönlinde.
před 58 minutami
Nový diktátor stále unáší a mučí lidi. Novinář napsal knížku o "socialistickém ráji"
14:15

Nový diktátor stále unáší a mučí lidi. Novinář napsal knížku o "socialistickém ráji"

Eduard Freisler v pořadu Spotlight News hovoří o tom, co by mohlo vést ke změně režimu na Kubě poté, co selhaly pokusy opozice proti Fidelu Castrovi.
před 58 minutami
Prezident na klíčovém rozcestí. Pro Babiše má jasnou podmínku, než ztratí vliv

Prezident na klíčovém rozcestí. Pro Babiše má jasnou podmínku, než ztratí vliv

V momentě, kdy Petr Pavel jmenuje Andreje Babiše premiérem, jeho vliv na složení a program nové vlády se výrazně ztenčí. Má plán.
Další zprávy