Agresivní ovce si se stádem razila cestu do radnice. Lidé před ní utíkali

Ovce a koza utekly ze své farmy a dokráčely do nedaleké radnice v turecké provincii Nevsehir. Bezpečnostní kamery natočily, jak se úředníci s vypětím všech sil snaží stádo vytlačit z budovy. Komu se to dvakrát nelíbí je velká ovce, která se s úředníky pustila do křížku.

Video: Reuters