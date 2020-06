Sportka změnila život seniorovi ze středních Čech

Svá čísla sází už desítky let, nyní mu loterie nadělila pohádkové bohatství.

Tikety do loterie si kupuje asi dvakrát do měsíce a toto pravidlo ho drží už bezmála půl století. Dopustit nedá na Sportku a teď je bez jakýchkoliv pochybností jasné, že se českému seniorovi jeho věrnost vyplatila. Loterní jednička mu před pár týdny nadělila pohádkovou částku 25 109 670 Kč.

Sportka si oblíbila Středočeský kraj, a tak je tu od roku 2015 nejvyšší počet loterních milionářů. Zlatou příčku kraje potvrzuje i příběh seniora, který před krátkou dobou trefil desítky milionů korun. Víme, jak se bezprostředně po výhře cítil, i co si za vyhrané peníze koupí.

Štěstí mu přinesl tiket z trafiky

Šťastný muž nám toho ale při své návštěvě do Sazky, kam dorazil, aby se dohodl na podmínkách převzetí výhry, prozradil mnohem víc. Tiket si výherce koupil v trafice, když se tam stavoval pro noviny. A na nákup vlastně skoro okamžitě zapomněl.

Že má svoji vstupenku do nedělního tahu, si vzpomněl, když se po sportovních zprávách objevilo na obrazovce slosování Sportky. To končilo skvělou zprávou - někdo tentokrát v prvním tahu vyhrál přes 25 milionů korun! Od té chvíle si senior začal představovat, jaké by to bylo, kdyby to byl právě on. Na kontrolu tiketu si ale musel ještě chvíli počkat.

Fanfára oznámila miliony

Jestli se jeho čísla shodují s těmi taženými, si šel ověřit hned v pondělí a opět zamířil do stejné trafiky, kde tiket kupoval. Krátce poté, co prodavačka jeho sázenku naskenovala, začal hrát terminál Sazky oslavnou fanfáru.

Když pak muži obsluha sdělila částku, která se na něm objevila, nechtěl tomu vůbec věřit. "Paní prodavačku jsem snad pětkrát donutil, aby ten můj tiket projela terminálem znovu, že to není možné," smál se výherce. Výsledek byl ale pořád stejný, a tak svému štěstí začal postupně věřit.

Část výhry spolkne nové auto

Hned, jak šel z obchodu, zavolal svým blízkým, aby se s nimi o radost podělil. A už po cestě domů začal přemýšlet, co si za výhru koupí. "Rozhodování nebylo úplně těžké, už dlouho chci nové auto, které si za důchod může dneska koupit jen málokdo. Teď ale díky Sportce vím, že se na cenu nemusím už vůbec ohlížet," řekl nám na závěr sázející ze Středních Čech.

Jaké auto byste si koupili vy, kdybyste ve Sportce trefili tolik milionů? Možná toužíte po Škodovce, s tolika penězi na účtě byste ale už brzy mohli jezdit v téměř jakémkoliv autě, na které byste si ukázali.

Už v příštím slosování Sportky ale můžete vyhrát ještě mnohem víc - v Superjackpotu se ukrývá 55,7 milionu korun..